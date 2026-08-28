В Северске при поддержке «Росатома» открылась Школа креативных индустрий

28 августа в ЗАТО Северск Томской области на базе Детской школы искусств торжественно открылась Школа креативных индустрий «Атом креатива». Здесь подростки будут обучаться дизайну, звукорежиссуре, фото- и видеопроизводству.

В церемонии приняли участие президент АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома») Наталья Никипелова, мэр ЗАТО Северск Николай Диденко, начальник департамента по культуре Томской области Лариса Важова и педагог школы «Атом креатива», выпускник Школы креативных индустрий «Томь. Арт» Владимир Матаев.

Создание школы стало возможно благодаря победе Детской школы искусств в конкурсном отборе Министерства культуры России в рамках федерального проекта «Придумано в России». Софинансирование проекта обеспечили АО «ТВЭЛ» и Сибирский химический комбинат (АО «СХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома в Северске) в рамках программы «Росатома» «Люди и города». Общий бюджет проекта по созданию Школы креативных индустрий в Северске составил 47,4 млн рублей.

«Творчество – это часть ДНК «Росатома». Мы формируем будущее атомной отрасли не только через технологии, но и через уникальные творческий подход и идеи. Объединяя смелые инженерные решения с инновационными концепциями, мы создаем новые стандарты, и именно за таким креативом — будущее. Поддержка творческих начинаний нашей молодежи – наша миссия. Каждый год совместно с местными властями мы реализуем целый ряд социальных инициатив в рамках таких проектов как «Люди и города» и «Радиус доверия». Школа креативных индустрий – как раз пример такого проекта, где молодое поколение может смело воплощать в жизнь свои самые смелые творческие задумки», – отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

В Школе креативных индустрий созданы студии дизайна, фото- и видеопроизводства, звукорежиссуры. В новом учреждении школьники 5-11 классов будут обучаться созданию проектов, продвижению личного бренда, авторскому праву, а также будут развивать «мягкие» компетенции: работа в команде, самоорганизация, критическое и креативное мышление, коммуникации.

«Школа креативных индустрий – первая муниципальная площадка нового поколения в регионе. Каждый ребенок сможет пройти путь от замысла до реализации проекта, получив не только знания, но и реальную профессию в творческой сфере. При поддержке губернатора Томской области Владимира Мазура и Топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ» в школах и учреждениях дополнительного образования ЗАТО Северск последовательно обновляется материально-техническая база и улучшаются условия для развития детей», – заявил мэр Северска Николай Диденко.

Образовательная программа Школы креативных индустрий «Атом креатива» рассчитана на два года и построена по проектному принципу. В первый год школьники будут знакомиться с разными направлениями, на втором – углубленно изучать выбранный профиль.

«Школа креативных индустрий «Атом креатива» – это инвестиция в талантливых детей и в культурное будущее Томской области. Здесь школьники смогут не только освоить современные творческие профессии, но и научатся мыслить проектно, работать в команде и создавать собственные культурные продукты. Уверена, что именно такие площадки становятся точками притяжения для нового поколения созидателей», – отметила начальник департамента по культуре Томской области Лариса Важова.

Занятия в новом образовательном учреждении стартуют в начале сентября 2026 года. В учебные классы придут порядка 120 ребят, половина из которых будет обучаться на бесплатной основе. Забота о социальной сфере и культуре Северска – это не просто статья расхода для ТВЭЛ, а философия ответственности, превращающая атомный город в пространство живых человеческих эмоций и возможностей.