В Хакасии «Россети Сибирь» провели масштабные учения совместно с МЧС по ликвидации последствий аномального циклона

Сегодня в Хакасии состоялись масштабные совместные учения филиала «Россети Сибирь» — «Хакасэнерго» и ГУ МЧС России по региону. В преддверии осенне-зимнего периода 2026-2027 годов был отработан сценарий ликвидации массовых отключений электроэнергии, вызванных комплексом неблагоприятных погодных явлений — шквалистым ветром с порывами до 35 м/с и аномальным снегопадом.

По легенде учений, стихия нанесла серьёзный удар по электросетевой инфраструктуре. В зоне условного отключения оказались социально значимые объекты и жилые районы. Согласно вводным, в результате прохождения штормового фронта были зафиксированы повреждения в нескольких районах республики. На границе с Усть-Абаканским районом на линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 киловольт (кВ) и 35 кВ произошло падение опор. В Аскизском районе на линии 35 кВ зафиксирован обрыв провода. Для определения точного места повреждения был задействован квадрокоптер. На ЛЭП напряжением 10 кВ зафиксировано падение опор в Белоярском, Боградском и Усть-Абаканском районах, а также в Черногорске.

Учения совместно с МЧС России по региону начались утром на базе филиала «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго». Сначала состоялся смотр готовности сил и средств. Практические мероприятия по непосредственному устранению повреждений проводились на ЛЭП 10 кВ, где энергетики выполнили замену элемента опоры для восстановления нормальной схемы электроснабжения.



Главной целью маневров стала проверка готовности к оперативному восстановлению энергоснабжения потребителей в условиях, максимально приближенных к реальной чрезвычайной ситуации. Во время учений сразу после получения штормового предупреждения филиал «Хакасэнерго» был переведён в режим повышенной готовности, после фактического подтверждения критерия опасного метеоявления филиал перевели в особый режим работы. Был развернут оперативный Штаб, организовано взаимодействие с Региональным штабом по обеспечению безопасности электроснабжения, подразделениями МЧС России, а также ЕДДС городов и районов.

Ключевым элементом учений стала отработка системы двухстороннего обмена оперативной информацией. Диспетчерская служба центра управления сетями «Хакасэнерго», оперативно-диспетчерские группы районов электрических сетей и дежурные смены ЕДДС синхронизировали свои действия по оповещению населения об отсутствии напряжения и о сроках восстановления электроснабжения.

По замыслу учений, ГУ МЧС России по Республике Хакасия отрабатывало задачи по оповещению и сбору подвижного пункта управления для информирования населения о ходе восстановления электроснабжения. Взаимодействие через ЕДДС предполагало оповещение жителей, приём обращений граждан об отсутствии электроэнергии и передачу данных о сроках восстановления. Для оперативной связи с населением также планировалось задействовать СМС-рассылку, региональные СМИ и горячую линию.



В рамках учений был отработан механизм наращивания группировки сил и средств. Для помощи хакасским энергетикам в ликвидации условных технологических нарушений были привлечены мобильные аварийно-восстановительные бригады из соседнего филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго». Это позволило протестировать логистику и скорость развёртывания дополнительных сил и средств на месте ЧС.



Особое внимание уделялось обеспечению электроэнергией социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения. В районы условной аварии были направлены передвижные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ). Взаимодействие с Хакасским предприятием магистральных электрических сетей, «Абаканскими электрическими сетями», РЖД и смежными сетевыми организациями позволило отработать схемы перезапитки потребителей на время проведения аварийно-восстановительных работ.