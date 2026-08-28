«Мосэлектрощит» открыл третью очередь завода во Владимирской области

Компания «Мосэлектрощит» (входит в дивизион «Электротехнические решения» Группы «НЭК») открыла третью очередь завода в Коврове. В создание нового производства площадью 15,5 тыс. кв. метров инвестировано 2,8 млрд рублей. Новый корпус рассчитан на выпуск до 3 тыс. комплектных распределительных устройств в год напряжением 0,4 - 35 кВ.

«Мосэлектрощит» производит стратегически важное оборудование для энергетической безопасности и независимости всей нашей страны. И динамика развития предприятия, достигнутая при поддержке Минпромторга России, города и области, очень обнадёживает. Второй год подряд открываются новые цеха. Видим, как органично предприятие врастает в социальный каркас нашего региона. Создано ещё 200 новых рабочих мест с достойными зарплатами. «Мосэлектрощит» участвует в озеленении и благоустройстве Коврова. Мы стремимся привлекать во все территории региона такой надёжный, социально ответственный бизнес», – отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Комплектные распределительные устройства предназначены для приёма и распределения электроэнергии, управления и защиты электроустановок и востребованы на объектах энергетики, промышленности и инфраструктуры. Уровень локализации основных видов продукции «Мосэлектрощита» достигает 95-100%.



«Запуск нового производства «Мосэлектрощита» – важный вклад в развитие отечественной электротехнической промышленности. Предприятие наращивает выпуск востребованного оборудования, и Минпромторг продолжит поддерживать его дальнейшее развитие и новые проекты», – отметил заместитель директора департамента машиностроения для ТЭК Денис Кляповский.



В этом году «Мосэлектрощит» отмечает 80-летие. История предприятия тесно связана с развитием отечественной энергетики: в 1950 году здесь были выпущены первые отечественные комплектные распределительные устройства.

«Мы продолжаем историю предприятия, с которого фактически начиналось отечественное производство комплектных распределительных устройств, уже на новом технологическом уровне. Для нас важно не только наращивать объёмы, но и развивать собственные технологии и компетенции для российской энергетики», – подчеркнул председатель совета директоров АО «НЭК» Дмитрий Филатов.

Открытие третьей очереди стало очередным этапом масштабного расширения предприятия – производственные площади увеличены более чем в два раза. Ранее в 2025 году на заводе запущены новые производства: цех токошинопроводов мощностью до 12 тыс. метров продукции в год и цех по производству элегазовых ячеек КРУЭ мощностью 2 тыс. ед. в год.