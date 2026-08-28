«Росморпорт» инвестирует почти 233 млн рублей в цифровизацию клиентских сервисов

ФГУП «Росморпорт» запускает проект по внедрению интеллектуальной системы для взаимодействия с контрагентами. Предприятие ищет подрядчика для разработки цифровых инструментов заказа услуг через мессенджер MAX и основной портал компании. Начальная максимальная цена контракта составляет 232,7 миллиона рублей, сообщает портал RosTender.info.

Подрядчик создаст защищенный контур интеграции с системой межведомственного электронного взаимодействия для безопасности обмена данными. В перечень задач входит поставка оборудования, его монтаж и последующая техническая поддержка системы. Прием заявок на участие в закупке продлится до 14 сентября 2026 года.

Автоматизация процессов позволит клиентам быстрее оформлять заявки и получать консультации в режиме реального времени. Проект переведет клиентский сервис на современный технологический уровень и сократит время обработки запросов.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.

