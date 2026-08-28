«Россети Ленэнерго» потратят 3 млрд рублей на вынос ЛЭП из зоны строительства ВСМ

ПАО «Россети Ленэнерго» намерены вывести 51 участок ЛЭП и 10 трансформаторных подстанций из зоны строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург в Ленинградской области. На эти цели в 2026 г. заложено 2,9 млрд руб., из которых 0,6 млрд – на работы в Ленобласти, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на компанию.

Сейчас компания осуществляет технологическое присоединение четырех тяговых подстанций для электроснабжения ВСМ — две находятся в Петербурге, две в Ленобласти. Суммарная мощность — 94 МВт, еще 14,5 МВт требуется для объектов сопутствующей инфраструктуры. В «Россети Ленэнерго» уточнили, что схемы присоединения обеспечивают необходимые параметры, дополнительного усиления сети не требуется.

По данным сайта компании, общая инвестиционная программа ПАО «Россети Ленэнерго» на 2026 г., утвержденная приказом Минэнерго России, предусматривает объем финансирования 68,2 млрд руб. Объем инвестиций в Ленинградской области в 2026 г. превысит 32 млрд руб.