BIM-семейства IEK в Family Manager от «ПИК» ― для быстрого доступа к цифровым моделям оборудования

BIM-семейства IEK GROUP для Autodesk Revit теперь доступны в Family Manager ― системе для управления BIM-библиотеками от компании «ПИК». Это дает возможность проектировщикам работать с ними и инструментами других производителей в едином виртуальном пространстве, не тратя время на поиск необходимых компонентов в других источниках и адаптацию их под BIM-требования.

Каталог BIM-семейств IEK GROUP включает библиотеки электроустановочных изделий, светотехники, кабель-каналов, молниезащиты и заземления, пластиковых труб и щитового оборудования. Современное проектирование в среде BIM требует быстрого доступа к актуальным и корректным цифровым моделям оборудования. Обеспечить этот процесс возможно с помощью открытой библиотеки Family Manager ― системы для управления BIM-компонентами и стандартами. Она создана одним из крупнейших застройщиков России, компания «ПИК», и объединяет семейства, шаблоны, материалы и спецификации разных производителей, синхронизированные с BIM-требованиями.

По данным компании «ПИК», система позволяет экономить до 50% времени, затраченного на создание цифровых моделей по BIM-стандарту, и на столько же снижает вероятность ошибок. Через каталог IEK GROUP пользователи Family Manager получают доступ к актуальным BIM-компонентам и могут быть уверены в их корректности.

Ключевой функционал Family Manager:

умный поиск, по ключевым словам, позволяет быстро находить и размещать семейства в проекте;

версионность и статусы позволяют использовать в проекте только разрешенные и валидные с точки зрения наполнения компоненты;

прямая загрузка семейства в модель в один клик;

гарантия актуальности компонентов благодаря функционалу проверки и обновления семейств;

возможность написать заявку на корректировку семейства прямо из рабочего интерфейса Revit;

семейства также работают с плагинами для автоматизации рутинных задач по моделированию и оформлению проектной документации (например параметризация модели для прохождения МГЭ, создание спецификаций и т.д.).

Интеграция BIM-семейства IEK GROUP в Family Manager открывает проектировщикам группы ПИК и партнерам их экосистемы доступ к более чем 20 тысячам продуктов компании. Модели лотков, шкафов, светильников и других устройств бренда IEK теперь всегда под рукой.

Оставить заявку на доступ к Family Manager можно здесь.