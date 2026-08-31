Бельгия и Нидерланды продолжают строить совместное энергетическое будущее

Бельгийский системный оператор Elia и нидерландский системный оператор TenneT объявили о завершении проекта Brabo. Его цель – модернизация электросетевой инфраструктуры в районе порта Антверпен (ключевого европейского промышленного кластера), укрепление трансграничных связей на границе Бельгии и Нидерландов, увеличение объемов перетоков и повышение надежности энергоснабжения в обеих странах. Реализация проекта обусловлена ростом электропотребления, интенсивной электрификацией промышленности, транспорта и ЖКХ, а также увеличением доли ВИЭ-генерации с переменным характером выработки. Проект Brabo включен в список проектов общего интереса ЕС (Projects of Common Interest, PCI).

В Бельгии в рамках проекта выполнены следующие работы: модернизация существующей ВЛ 150 кВ Зандвлиет – Лилло с переводом ее на напряжение 380 кВ, установка фазоповоротного трансформатора (ФПТ) на ПС Zandvliet, строительство новой ВЛ 380 кВ, соединяющей ПС Zandvliet, Lillo и Mercator, а также сооружение новой высоковольтной ПС в муниципалитете Крейбеке. На территории Нидерландов в 2024 г. TenneT также провел работы по модернизации электросетевой инфраструктуры, что позволило увеличить пропускную способность сетей на 30%.

Кроме того, Elia и TenneT анонсировали планы по модернизации существующего трансграничного соединения 380 кВ Кинроо (Бельгия) – Маасбрахт (Нидерланды), являющегося стратегическим энергокоридором для интеграции европейских энергорынков. Ожидается, что реализация данного проекта позволит удвоить пропускную способность соединения. Разработка ТЭО и подготовительные работы начнутся в ближайшее время, а завершение модернизации запланировано на 2035 г.

Официальные сайты Elia, TenneT https://www.elia.be; https://www.tennet.eu