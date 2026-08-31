Для Большого Смоленского моста проложили 40 км кабелей

Специалисты АО «ДиМ» Нацпроектстроя установили на пятой и шестой опорах Большого Смоленского моста 80% оборудования разводной системы, продолжаются пуско-наладочные работы. Кроме того, проложено порядка 40 километров кабелей, из них 10 км – в подводном переходе по дну Невы.

«Сердце» моста расположено в центральных помещениях пятой и шестой опор. Здесь находятся все насосные установки, которые отвечают за работу гидроцилиндров, приводящих «крылья» моста в движение. В опорах располагаются технические помещения системы управления, которые аккумулируют данные от датчиков и передают команды исполнительным устройствам гидравлической системы.

На верхнем этаже пятой опоры оборудуется пульт управления мостом. Здесь будет находиться механик, контролирующий процесс разводки и наводки. Для бесперебойной работы в любых условиях предусмотрено три контура управления разводным пролётом: основной, резервный и аварийный. Все они могут работать независимо друг от друга, и для каждого спроектирована своя замкнутая система.

Основная часть разводной системы состоит из отечественных механизмов и материалов, многие из которых изготовлены петербургскими предприятиями. Информационная система моста построена на базе российского программного обеспечения.

Большой Смоленский мост станет первым разводным мостом через Неву и ее главные рукава, построенным после ввода Кантемировского моста в 1982 году. Рабочее движение по нему планируется открыть в 2027 году.