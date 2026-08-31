Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС выведен в плановый ремонт с элементами модернизации

Госкорпорация «Росатом» стремится к непрерывному повышению уровня безопасности и надежности своих предприятий.



28 августа 2026 года в 04:22 минуты (мск) энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР*) в соответствии с годовым графиком. Его длительность составит 35 суток, после чего энергоблок будет снова включен в сеть.



За это время специалистам АЭС и подрядной организации «Атомэнергоремонт» предстоит выполнить текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования. Особое внимание будет уделено очистке теплообменных трубок конденсаторов турбоагрегатов. Эта процедура напрямую влияет на тепловую эффективность работы энергоблока и снижает риски эксплуатационных отказов. Также будет осуществлена перегрузка активной зоны реактора: часть отработавших кассет с топливом заменят на свежие.



Помимо ремонта специалисты проведут комплекс работ по модернизации оборудования. Будет проведена замена маслоохладителей системы смазки турбопитательных насосов на агрегаты с увеличенной поверхностью теплообмена, что улучшит охлаждение подшипников.



Для выполнения всего объема работ в срок на площадку Нововоронежской АЭС прикомандированы более 480 высококвалифицированных специалистов различных филиалов АО «Атомэнергоремонт».

«Мы подошли к этому ремонту, опираясь на богатый накопленный опыт и постоянно совершенствуя ремонтные технологии. 35 суток - это сжатый срок, но для нас это плановая задача, выполнимая благодаря слаженной работе команды и высокому уровню подготовки персонала. Качественно проведенный ремонт - это фундамент безопасной и безаварийной работы энергоблока №5 на долгосрочную перспективу», - прокомментировал Сергей Герасимов, главный инженер Нововоронежского филиала «Атомэнергоремонт».

В настоящее время энергоблоки №4, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 2700 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВ АЭС нет.



Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

* Планово-предупредительный ремонт (ППР) - ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС для обеспечения надежной работы энергоблоков и повышения эксплуатационных характеристик оборудования. Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий.

Нововоронежская АЭС имени В.А. Сидоренко - первая АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами. За 60 лет работы НВ АЭС на площадке построили и ввели в эксплуатацию семь энергоблоков с ВВЭР. Для Воронежской области НВ АЭС остается главным источником электроэнергии, снабжая электричеством более 20 крупных предприятий и 2,5 млн жителей региона.



Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.