Инженерами Ростовской АЭС внедрена разработка, сокращающая время ремонта оборудования в пять раз

Производственная система «Росатом» (ПСР*) – главное стратегическое средство повышения эффективности работы предприятий атомной отрасли.



Инженерами Ростовской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») разработан комплект оснастки для обеспечения ремонтных работ на фильтрах предварительной системы шариковой очистки (СШО), позволяющий существенно ускорить процесс обслуживания оборудования турбинного отделения. Масса фильтров – более 1 тонны. Для их перемещения нужен грузоподъемный механизм. Но обеспечить прямой доступ штатного крана к оборудованию нет возможности. Сотрудники отдела подготовки и проведения ремонта внесли предложение по улучшению (ППУ) и техническое решение – оснастку, позволяющую выкатывать фильтры СШО в зону удобную для проведения ремонта.

«Благодаря этому устройству, время на подготовку операции по перемещению оборудования в зону ремонта сократилось с семи суток до двух часов. Теперь с задачей справляются всего два специалиста, а не шесть, как раньше. Но самое главное – благодаря экономии времени на подготовке, в пять раз сократились сроки самого ремонта фильтров СШО: с десяти суток до двух», – рассказал один из авторов ППУ, ведущий инженер отдела подготовки и проведения ремонта Дмитрий Бажутин.

Это ППУ признано лучшим в номинации «Повышение уровня безопасности труда» по итогам первого этапа ежегодного отраслевого конкурса ППУ и ПСР-проектов. С начала 2026 года на Ростовской АЭС реализовано 690 предложений по улучшению и 26 ПСР-проектов. Самым активным разработчиком предложений по улучшению стал Александр Зубов – начальник смены блока атомной станции – он подал 111 ППУ. В обойму наиболее эффективных попали 4 ППУ и 3 ПСР-проекта.

«ППУ, признанные лучшими по итогам первого этапа в этом году, направлены на эффективность использования ресурсов, снижение трудоёмкости процессов, повышение уровня безопасности труда. А лучшие ПСР-проекты нацелены на дебюрократизацию, повышение производительности труда, оптимизацию затрат. Работники, занявшие первые места в номинациях, будут представлять Ростовскую АЭС в следующем этапе конкурса – на уровне концерна «Росэнергоатом», – отметил начальник отдела развития ПСР Ростовской АЭС Сергей Фидий.

С 2009 года, времени старта Производственной Системы «Росатом» на Ростовской АЭС, в работу предприятия внедрено около 450 ПСР-проектов. С 2019 года Ростовской АЭС присвоен статус «Лидер ПСР». Последние два года атомная станция является «Цифровым ПСР-предприятием».

«Задача ПСР – уменьшение затрат за счёт сокращения потерь. Таким образом, мы повышаем эффективность, а высвобождающиеся ресурсы можем направить на улучшение и системную работу на производстве. Любой ПСР-проект направлен на выполнение нашей основной задачи — выработку электроэнергии и обеспечение энергетической безопасности Юга России. Применение и развитие «Производственной системы «Росатом» – один из шагов к решению этой важной для страны задачи», – отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

По словам генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачева, главный ресурс современного мира — это не нефть и не уран. Это время. Согласно теории относительности, у того, кто движется быстро, время идет медленнее, и, значит, можно успеть больше сделать.



Персонал атомной станции, развивая производственную систему «Росатом», помогает решать самые сложные задачи в кратчайшие сроки.

*Производственная система «Росатом» (ПСР) - это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.



Ростовская АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») расположена на берегу Цимлянского водохранилища. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет около 25 млн кВтч. Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей с общим населением более 27 млн человек.