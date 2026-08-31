Модульные патч-панели высокой плотности GREEN — локализация производства

31 авг. 2026, 16:45
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Источник:
Группа компаний IEK
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ITK локализовал производство модульных патч-панелей высокой плотности серии GREEN на собственных площадках — для заказа доступно решение высотой 0,5 U.

Модульные патч-панели ITK используются для установки 24 неэкранированных модулей типа Keystone. Обеспечивают гибкость при эксплуатации сетей, позволяют легко и быстро переконфигурировать систему соединений под индивидуальные потребности.

Преимущества модульных патч-панелей высокой плотности GREEN

  • Производство локализовано на собственных мощностях — строгий контроль качества и оперативные поставки на объект.
  • Соответствие международным стандартам и ГОСТ — гарантия высокого качества.
  • Универсальность — совместимы со всеми 19" шкафами и стойками ITK.
  • Вариативность — возможность использования модулей разных категорий (5Е, 6, 6А) в одной патч-панели.
  • С лицевой стороны панели все порты пронумерованы.
  • Съемный задний органайзер для фиксации кабелей.

 Технические характеристики модульных патч-панелей GREEN

  • Количество портов — 24.
  • Высота — 0,5 U.
  • Наличие кабельного органайзера.
  • Экран отсутствует.
  • Цвет — черный.
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IEK GROUP
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