Модульные патч-панели высокой плотности GREEN — локализация производства

ITK локализовал производство модульных патч-панелей высокой плотности серии GREEN на собственных площадках — для заказа доступно решение высотой 0,5 U .

Модульные патч-панели ITK используются для установки 24 неэкранированных модулей типа Keystone. Обеспечивают гибкость при эксплуатации сетей, позволяют легко и быстро переконфигурировать систему соединений под индивидуальные потребности.

Преимущества модульных патч-панелей высокой плотности GREEN

Производство локализовано на собственных мощностях — строгий контроль качества и оперативные поставки на объект.

Соответствие международным стандартам и ГОСТ — гарантия высокого качества.

Универсальность — совместимы со всеми 19" шкафами и стойками ITK.

Вариативность — возможность использования модулей разных категорий (5Е, 6, 6А) в одной патч-панели.

С лицевой стороны панели все порты пронумерованы.

Съемный задний органайзер для фиксации кабелей.

Технические характеристики модульных патч-панелей GREEN