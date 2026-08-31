Росстандарт изменил сроки применения стандартов пожарной безопасности

31 авг. 2026, 18:00
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Источник:
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ФЗ № 123: переход на ГОСТ 12.1.044-2018 перенесен до 1 июля 2027 года.

Росстандарт актуализировал Перечень документов в области стандартизации, добровольное применение которых обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Изменения утверждены приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 27.08.2026 № 1736.
Одно из наиболее важных изменений касается испытаний веществ и материалов на пожаровзрывоопасность и пожарную опасность.

Переход с ГОСТ 12.1.044-89 на ГОСТ 12.1.044-2018 перенесен на 1 июля 2027 года.

Ранее переход на ГОСТ 12.1.044-2018 был предусмотрен с 1 сентября 2026 года. Теперь до 30 июня 2027 года в Перечне сохраняется применение установленных положений ГОСТ 12.1.044-89, а соответствующие разделы ГОСТ 12.1.044-2018 начинают применяться с 1 июля 2027 года.

Изменение имеет практическое значение для испытательных лабораторий и организаций, работающих с определением показателей пожарной опасности веществ и материалов.

Источник: приказ Росстандарта от 27.08.2026 № 1736. Официальный раздел приказов Росстандарта: https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders

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