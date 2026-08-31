Росстандарт начнёт контролировать соблюдение требований к кабельной продукции

С 1 сентября 2026 года в России вводится федеральный государственный контроль за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, включая кабели и провода. Соответствующее положение утверждено постановлением Правительства РФ от 24 августа 2026 года №1071. Надзор будут осуществлять Росстандарт и его территориальные органы.

Контроль распространяется на изготовителей, лиц, выполняющих функции иностранных производителей, и продавцов продукции. Росстандарт будет проверять соблюдение требований, установленных техническими регламентами Таможенного союза и ЕАЭС, а также нормативными документами, включёнными в постановление.

В перечень включены:

силовые кабели с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ и до 35 кВ включительно;

силовые кабели для нестационарной прокладки, предназначенные для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и передвижным источникам электрической энергии, на номинальное напряжение не более 450/750 В переменного тока частотой до 400 Гц;

гибкие кабели и шнуры для подземных и открытых горных работ.

Росстандарт будет контролировать соблюдение отдельных обязательных требований ГОСТ 18410-73, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 34834-2022, ГОСТ 24334-2020 и ГОСТ 31945-2012 на стадиях производства и обращения кабельной продукции.

Плановые контрольные мероприятия положение не предусматривает. При наличии установленных законом оснований Росстандарт сможет проводить мониторинговые закупки, выборочный контроль, инспекционные визиты, рейдовые осмотры, документарные и выездные проверки.

В ходе контрольных мероприятий инспекторы смогут запрашивать документы, осматривать продукцию, отбирать образцы, проводить инструментальное обследование, испытания и экспертизы. Для фиксации результатов разрешено применять средства фото- и видеосъёмки, включая мобильное приложение «Инспектор».

Объекты надзора будут распределяться по высокой, средней и низкой категориям риска. Основаниями для повышения категории могут стать приостановление или прекращение действия сертификата либо декларации о соответствии, а также привлечение предприятия к административной ответственности за нарушения в области технического регулирования.

Добросовестные предприятия смогут снизить категорию риска на одну ступень после прохождения самообследования при условии отсутствия нарушений в течение двух лет. Одним из показателей эффективности нового надзора станет ежегодное сокращение числа пожаров, причиной которых стала неисправность кабельной продукции, не менее чем на 1,5%.