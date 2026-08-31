Суд ввёл процедуру наблюдения в отношении кабельного завода «Промэл»

Арбитражный суд Орловской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО «Промэл» — производителя силовых кабелей из Орла. Решение принято по заявлению Газпромбанка, следует из материалов Картотеки арбитражных дел. Информацию также опубликовал «Интерфакс».

Требования банка на сумму 68,6 млн рублей признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Из них 64,7 млн рублей приходится на основной долг, 3,9 млн рублей — на проценты.

Задолженность возникла по кредитному соглашению с лимитом до 70 млн рублей. Предприятие не вернуло средства в установленный срок. Компания заявляла о частичном погашении задолженности, однако подтверждающие документы суду представлены не были.

Временным управляющим ООО «Промэл» утверждена Анастасия Зайцева, состоящая в Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа». Следующее судебное заседание назначено на 2 декабря 2026 года.

По данным «Абирега», в 2026 году ООО «Промэл» выступает ответчиком в 34 арбитражных делах с совокупной суммой требований около 682 млн рублей. Крупнейший иск на 330 млн рублей подал московский торговый дом «Промэл». Среди других разбирательств — требования орловского ООО «Вторцветмет» на 57,3 млн рублей и самарского ООО «Русскат» на 49,5 млн рублей.

Иск «Вторцветмета» связан с неоплатой поставленного лома цветных металлов. В конце июля суд удовлетворил требования поставщика в полном объёме.

ООО «Промэл» зарегистрировано в Орле в 2011 году и специализируется на производстве силовых кабелей. Единственным владельцем и генеральным директором предприятия является Вадим Рубцов. В 2025 году выручка компании составила 3 млрд рублей, чистая прибыль — 8,8 млн рублей. Численность сотрудников оценивается в 126 человек.