В Тарумовском районе Дагестана модернизируют линии электропередачи 0,4 и 10 кВ

Как сообщило Минэнерго Дагестана, специалисты Тарумовского отделения Кизлярских РЭС проводят работы по повышению надёжности электроснабжения в Тарумовском районе республики.

В рамках программы технического обслуживания и ремонта на 2026 год на воздушной линии 0,4 кВ в селе Нижняя Дмитриевка выполняется монтаж самонесущего изолированного провода СИП-4 4×70 мм². Работы ведутся от КТП 16-06-05 мощностью 160 кВА, получающей питание по ВЛ-10 кВ № 6 от подстанции 110 кВ «Тарумовка».

Замена существующего провода на СИП должна повысить надёжность и безопасность распределительной сети, а также снизить риск аварийных отключений.

Одновременно по программе капитального ремонта на 2026 год энергетики устанавливают новые железобетонные опоры типа СВ-110 на ВЛ-10 кВ № 9 от подстанции 110 кВ «Тарумовка». Работы направлены на обновление электросетевой инфраструктуры и повышение устойчивости линий электропередачи.