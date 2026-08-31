На блоке № 2 АЭС «Аккую» (Турция) сформирован первый контур реакторной установки

В реакторном отделении энергоблока № 2 АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом») завершена сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), который соединяет реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы в единую систему первого контура.

Сварка ГЦТ выполнена за 73 дня – столько времени потребовалось для выполнения сварочных работ на всех 32 стыках трубопровода. В работах участвовали инженерно-технические специалисты, сварщики, монтажники, труборезчики, дефектоскописты, специалисты по термообработке, сотрудники служб контроля качества. Все этапы операции выполнялись в строгой технологической последовательности.

Во время выполнения сварочных работ сварные соединения подвергались тщательному контролю, и только после получения положительных результатов специалисты переходили к следующему этапу. Все стыки прошли высокотемпературную термообработку, необходимую для снятия внутренних напряжений металла и обеспечения проектных эксплуатационных характеристик. На внутреннюю поверхность соединений была нанесена специальная наплавка для защиты трубопровода от коррозии. По завершении технологических операций качество сварных соединений тщательно проверили различными методами контроля, включая ультразвуковой, капиллярный и радиографический.

«Сварка главного циркуляционного трубопровода – одна из наиболее ответственных технологических операций при сооружении энергоблока. На втором блоке она выполнена за 73 дня – это достойный результат, достигнутый благодаря точной организации работ и слаженным действиям опытной команды специалистов. При этом главным критерием на каждом этапе оставалось качество. Завершив сварку ГЦТ, мы сформировали первый контур второго энергоблока, создав условия для дальнейшей обвязки трубопроводами оборудования реакторной установки и подготовки к пусконаладочным работам», – сказал генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

Главный циркуляционный трубопровод – ключевой компонент реакторной установки. Он предназначен для циркуляции теплоносителя между реактором, парогенераторами и главными циркуляционными насосами. В процессе работы энергоблока теплоноситель первого контура передаёт тепловую энергию через теплообменные поверхности парогенераторов воде второго контура, где образуется пар для работы турбогенератора. Во время эксплуатации по трубопроводу будет циркулировать обессоленная вода температурой до 330 градусов по Цельсию под давлением около 160 атмосфер, поэтому к качеству монтажа и сварных соединений предъявляются особые требования. Общая длина труб ГЦТ превышает 150 метров, толщина стенки – 70 миллиметров.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый на основе организационно-экономической модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия развивает сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.