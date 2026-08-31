«Облкоммунэнерго» подготовило электрические сети к зиме

Подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду — одна из приоритетных задач АО «Облкоммунэнерго». Ежегодно в городах присутствия Компании реализуется ремонтная программа, направленная на повышение надёжности электроснабжения потребителей и обеспечение устойчивой работы оборудования в период максимальных нагрузок.

В этом году ремонтная программа выполнялась в условиях повышенной нагрузки на персонал и электросетевой комплекс. Несмотря на сложную погодную обстановку летом 2026 года и необходимость одновременно устранять последствия стихии, специалисты АО «Облкоммунэнерго» обеспечили выполнение запланированного объёма работ и завершили подготовку электрических сетей к предстоящему отопительному сезону.

На конец августа 2026 года выполнен следующий объём работ:

заменено более 31 км воздушных линий электропередачи, 2 021 м кабельных линий и 759 опор;

отремонтировано оборудование 169 трансформаторных подстанций;

проведены комплексный ремонт и техническое обслуживание оборудования 35–110 кВ на подстанции 110/6 кВ «ПКЗ»;

выполнен капитальный ремонт участков высоковольтных линий 110 кВ — отпаек на подстанции «Бажово» и «Центральная».

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведена ревизия оборудования, проверена исправность резервных трансформаторов, выполнена доливка масла в трансформаторы, реакторы, выключатели и вводы. Специалисты также отработали действия при повреждениях оборудования в условиях низких температур. Все работы выполнены в соответствии с утверждёнными графиками.

«Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения сформирован аварийный запас материалов и оборудования для сетей классов напряжения 35–110 кВ и 0,4–10 кВ. Аварийные бригады и спецтехника находятся в постоянной готовности, создан неснижаемый запас горюче-смазочных материалов», — говорит Сергей Куликов, первый заместитель Генерального директора — главный инженер «Облкоммунэнерго».

Для временного электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения подготовлены 11 дизель-генераторных установок (РИСЭ) мощностью 200 кВт каждая. Общая мощность резервного парка составляет 2 200 кВт. Установки могут быть задействованы для электроснабжения больниц, котельных, водозаборов и других критически важных объектов при аварийных отключениях.

Отопительный период в муниципальных образованиях Свердловской области начинается после принятия соответствующего решения органами местного самоуправления. Одним из основных критериев является установление среднесуточной температуры наружного воздуха на уровне +8°C и ниже в течение пяти суток подряд.