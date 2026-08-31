«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения 3,5 тыс. жителей Волоколамского округа

Специалисты «Россети Московский регион» проводят модернизацию энергооборудования на территории Волоколамского муниципального округа. Работы ведутся в рамках реализации программы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

В I полугодии 2026 года на территории девяти населенных пунктов в действующих трансформаторных подстанциях было обновлено силовое оборудование, благодаря чему общая мощность увеличена более чем на 680 кВт.

Вблизи деревень Голубцово, Авдотьино, Владычино, Воротово, Судниково, Никиты, Воротово и Токарево энергетики заменили 12 км провода на современный самонесущий изолированный. Он обладает улучшенными техническими характеристиками и более устойчив к повреждениям, связанным с неблагоприятными погодными условиями.

Кроме того, специалисты выполнили капитальный ремонт 23 трансформаторных подстанций в городе Волоколамске (на улицах Ново-Солдатская, Шосссейная, Колхозная, Ленина, Солнечная), а также в деревнях Нефедово, Иванцево, Кукишево, Кашино.

В охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ от древесно-кустарниковой растительности было расчищено свыше 34 га. Своевременная расчистка просек вдоль трасс ЛЭП позволяет повысить пожарную безопасность и снизить риски технологических нарушений, связанных с падением веток и деревьев на провода, в том числе во время неблагоприятных погодных условий.

Энергетики напоминают, что для исключения перегрузок, способных привести к повреждению электрооборудования и, как следствие, перебоям в электроснабжении, необходимо придерживаться объема потребляемой мощности, установленной договором на технологическое присоединение к сетям.