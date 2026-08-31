«Россети Урал» обеспечили электроснабжение новой школы в Ленинском районе Екатеринбурга

Специалисты «Россети Урал» - «Екатеринбург» завершили работы по технологическому присоединению к сетям новой школы № 366, построенной в районе улиц Щорса – Машинная. Объект возведен в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В предстоящем учебном году образовательное учреждение впервые примет учащихся.

Энергетики проложили четыре высоковольтные кабельные линии электропередачи общей протяженностью более 1,5 километра, установили блочную трансформаторную подстанцию, укомплектованную двумя силовыми трансформаторами мощностью по 1 000 кВА каждый. Для обеспечения учета электроэнергии специалисты установили 10 новых современных измерительных комплексов. Общий объем присоединенной мощности превысил 1 МВт.

Особое внимание было уделено надежности схемы электроснабжения – учтены потребности школы как социально значимого объекта. Предусмотрено наличие двух независимых источников подачи электроэнергии. В случае возникновения нештатной ситуации на одной линии электропередачи, напряжение автоматически будет подано по резервной.

Новое учебное заведение рассчитано на 1 500 мест, площадь здания составляет почти 33 тысячи квадратных метров. Школа ориентирована на естественно-научный профиль, включая специализированные медицинские классы с углубленным изучением биологии, химии и практикумами. Кроме современных оснащенных кабинетов в школе оборудованы лаборатория для развития инженерного мышления, информационный центр и четыре спортивных зала. На прилегающей территории размещены футбольное поле, беговая дорожка, площадки для баскетбола и волейбола.