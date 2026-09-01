425 ЭЗС «Мособлэнерго» переходят под управление нового оператора

С 1 сентября оператором сети электрозарядных станций «Мособлэнерго» становится PUNKT E. На первом этапе в новую систему переведут более 350 станций. Затем специалисты проведут ревизию «медленных» ЭЗС и поэтапно подключат их к системе. Всего переход охватит 425 зарядных станций, расположенных в 45 муниципалитетах Подмосковья. Завершить передачу планируется до 15 сентября.

«Московская область – один из лидеров по развитию электротранспортной инфраструктуры в стране. Сегодня в регионе работает уже более 1,1 тысячи электрозарядных станций. Наравне с ростом сети большое значение имеет качество ее работы. На сервис прежнего оператора ЭЗС "Мособлэнерго" поступали жалобы от пользователей, также возникали сложности с интеграцией станций в единую цифровую платформу региона. Переход ЭЗС под управление нового оператора позволит решить эти вопросы и повысить качество сервиса», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

После перехода станции «Мособлэнерго» будут доступны в мобильном приложении PUNKT E. Пользователи смогут видеть актуальный статус ЭЗС и доступность коннекторов, прогнозируемое время окончания зарядки, выбирать режим зарядной сессии и при необходимости обращаться в круглосуточную службу поддержки. Такой функционал предусмотрен платформой нового оператора.

«Передача электрозарядной инфраструктуры профессиональному федеральному оператору – это логичный шаг для нас. Наша главная цель – обеспечить техническую возможность зарядки и сделать этот процесс максимально комфортным и прозрачным для каждого владельца электромобиля на всех этапах. Сотрудничество с «PUNKT E» позволит нам привлечь новых пользователей и вывести качество услуги на новый уровень», – прокомментировал генеральный директор АО «Мособлэнерго» Владимир Бойко.

«Наша задача – провести переход максимально незаметно для пользователей и обеспечить стабильную работу сети. После подключения станций к нашей платформе электромобилисты смогут управлять зарядкой, получать актуальную информацию о статусе ЭЗС и при необходимости обращаться в круглосуточную поддержку», – отметил Александр Мироненко, заместитель генерального директора по развитию PUNKT E.

Следующий этап – интеграция станций «Мособлэнерго» в единую цифровую платформу электрозарядной инфраструктуры Московской области на базе «Добродела». Сегодня в регионе работает 1160 ЭЗС разных операторов, порядка 200 из них уже подключены к платформе. После интеграции к ним добавятся станции «Мособлэнерго».

Единая платформа позволит объединить информацию о зарядной инфраструктуре региона в одном сервисе и получать актуальные данные о работе ЭЗС разных операторов.