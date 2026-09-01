Где сегодня учат кабельщиков? RusCable.Ru собрал профильные программы подготовки специалистов

1 сентября принято говорить об образовании в целом. RusCable.Ru решил посмотреть на вопрос с точки зрения кабельной промышленности: куда сегодня может поступить молодой человек, если хочет заниматься производством, проектированием и испытаниями кабеля? Оказывается, профильное кабельное образование в России сохраняется как на уровне колледжей и техникумов, так и в университетах. Кроме того, всё заметнее становится участие самих предприятий в подготовке будущих специалистов.

От колледжа до производства

В системе среднего профессионального образования существует отдельная специальность 13.02.08 «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» с квалификацией «техник». В программу подготовки входят технология производства кабелей и проводов, устройство производственного оборудования, материалы, испытания и контроль качества продукции.

По открытым данным, профильную подготовку сегодня ведут, в частности:

Подольский колледж имени А. В. Никулина.

Пермский машиностроительный колледж.

Томский политехнический техникум.

Саранский электромеханический колледж.

Колледж космического машиностроения и технологий в Королёве.

Кольчугинский политехнический колледж.

Вятский торгово-промышленный техникум в Кирсе.

Причём всё чаще образование связывается непосредственно с производством. Например, в Кирсе подготовка специалистов проходит во взаимодействии с заводом «Кирскабель». В Томске к образовательному процессу подключаются специалисты кабельных предприятий, а в Мордовии подготовка кадров развивается в том числе в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Кабельная техника остаётся и в вузах

Получить профильное высшее образование также возможно. В Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва действует направление, связанное с электроизоляционной и кабельной техникой. Подготовка специалистов этого профиля представлена в Национальном исследовательском университете «МЭИ». В Томском политехническом университете действует магистерская программа «Высоковольтная энергетика, электроизоляционная и кабельная техника». В программу входят производство кабелей и проводов, испытания, диагностика, оптические кабели и другие профильные дисциплины. Практика студентов также связана с предприятиями отрасли.

Завод становится частью образовательной системы

Для кабельной промышленности этот процесс особенно важен. Современное производство требует знаний в области материалов, автоматизации, цифрового проектирования, испытаний, качества и производственных технологий. Поэтому классической схемы «получил образование — пришёл на предприятие» становится недостаточно. Заводы всё чаще участвуют в формировании программ, предоставляют площадки для практики, знакомят студентов с реальным оборудованием и начинают работать с будущими сотрудниками ещё во время обучения. И здесь кадровая проблема отрасли получает ещё одно измерение.

Чтобы молодой специалист пришёл в кабельную промышленность, ему сначала необходимо узнать о существовании такой профессиональной траектории, увидеть современное производство и понять, какие возможности оно может ему предложить.

RusCable.Ru собирает карту кабельного образования

Перечень учебных заведений значительно шире, поэтому редакция RusCable.Ru предлагает предприятиям, преподавателям, выпускникам и студентам дополнить его. Где сегодня хорошо готовят специалистов для кабельной промышленности? Какие кафедры, колледжи, корпоративные учебные центры и совместные программы предприятий стоит добавить? Расскажите об этом на форуме RusCable.Ru или напишите в редакцию.

Возможно, вместе отрасли стоит собрать актуальную карту кабельного образования России — от первого знакомства с профессией до подготовки инженеров и специалистов непосредственно на производстве.