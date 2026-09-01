Кольская АЭС полностью завершила ремонтную кампанию 2026 года

Впервые за всю историю Кольской АЭС она полностью завершена в летний период.



31 августа 2026 года в 15:58 (мск) энергоблок № 2 Кольской АЭС включён в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта с элементами модернизации. Ремонтная кампания, длившаяся 29,5 суток, завершена специалистами с полным соблюдением всех стандартов и требований безопасности.



В рамках среднего ремонта работники Кольской АЭС совместно с подрядными организациями проделали большой объём работ на ключевом оборудовании.



В реакторном отделении выполнен капитальный ремонт части парогенераторов, главных циркуляционных насосов и трубопроводов первого контура. Также проведена перегрузка ядерного топлива, разборка и сборка реакторной установки, ремонт внутрикорпусных устройств.



В турбинном отделении специалисты провели ремонт паротурбинных установок, турбогенераторов, циркуляционных насосов, подогревателей низкого давления и сепараторов-пароперегревателей. В электрической части проведён ремонт трансформаторов и дизель-генераторов.



Также, проведена модернизация оборудования: установлены устройства контроля изоляции в щитах постоянного тока блочных и общестанционного, обновлены системы автоматического химического контроля теплоносителя первого контура.

«Благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов Кольской АЭСи подрядных организаций ремонтные работы завершены в срок. Все системы энергоблока функционируют в штатном режиме, а показатели безопасности полностью соответствуют проектным параметрам», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Ремонт энергоблока № 2 стал финальным этапом ремонтной кампании 2026 года. Впервые за всю историю Кольской АЭС она полностью завершена в летний период.



В настоящее время на атомной станции в работе находятся все четыре энергоблока. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом», которая является гарантом энергетической безопасности России, а также всех ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, а также модернизации оборудования и средств контроля с целью повышения безопасности и эффективности энергоблоков.



Кольская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Полярные Зори Мурманской области) – главный производитель электроэнергии в Мурманской области. Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Доля вырабатываемой электроэнергии



в энергобалансе региона составляет около 60 %. Кольская АЭС, как и другие предприятия «Росатома», уделяет большое внимание росту качества жизни населения города и региона, оказывает поддержку в реализации федеральных проектов и развитии инфраструктуры, образования и медицины, ведет благотворительную деятельность.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.



Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков.