ЛЕГРАНДарное продолжение: ETIKA, VALENA, INSPIRIA и QUTEO теперь выпускаются под брендом IEK

Знаменитые серии электроустановочных изделий ETIKA, VALENA, INSPIRIA и QUTEO получили российскую прописку. Теперь легендарные линейки производятся в Ульяновске под брендом IEK — с сохранением привычных названий, узнаваемого дизайна и ключевых технических преимуществ.

Производственная площадка входит в кластер низковольтного оборудования IEK GROUP. Здесь сосредоточены современные технологические линии, конструкторское бюро и аккредитованный испытательный центр, располагающий более чем 60 единицами оборудования. Это позволяет компании контролировать весь цикл — от разработки и модернизации механизмов до испытаний готовой продукции.

В 2026 году линейки получили новые цветовые решения. Палитру IEK VALENA пополнили черный, капучино и песочный цвета, IEK INSPIRIA — шампань, дымчатый и черный, а IEK ETIKA — молочный, капучино, галька, графит, мокрый асфальт и песочный.

Российское производство дает IEK GROUP возможность быстрее реагировать на запросы рынка, обеспечивать доступность продукции, сервисную и техническую поддержку. Гарантия на электроустановочные изделия локального производства составляет пять лет.

Найти знакомые серии в продаже будет несложно: названия ETIKA, VALENA, INSPIRIA и QUTEO сохранились, а смена бренда отражена на упаковке и в наименовании продукции. Цифра «1» в конце нового артикула поможет отыскать нужное изделие в каталоге по прежнему артикулу.

Узнать подробнее о ЭУИ IEK GROUP можно в статье.