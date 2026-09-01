Мост через реку Сок на трассе М-5 «Урал» в Самарской области отремонтируют почти за 2,7 млрд рублей

В Самарской области капитально отремонтируют мостовой переход через реку Сок на 1029-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Финансирование выделят из федерального бюджета, начальная максимальная цена контракта составляет 2,7 миллиарда рублей, сообщает портал RosTender.info.

Аукцион по выбору подрядной организации завершится до 25 сентября 2026 года. Строители приступят к работам 1 января 2027 года и полностью завершат реконструкцию объекта к 15 декабря 2028 года.

Обновление моста повысит безопасность движения и увеличит срок службы инженерного сооружения, которое испытывает высокие транспортные нагрузки. Проект приведет дорожную инфраструктуру в соответствие с современными требованиями и обеспечит комфортный проезд для автомобилистов на одном из ключевых направлений региона.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.