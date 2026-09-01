На Смоленской АЭС стартовала загрузка нового вида топлива с оптимизированным содержанием урана и эрбия

Это важный этап программы модернизации, направленной на повышение безопасности и эффективности реакторов РБМК-1000.



На энергоблоке №1 Смоленской АЭС (Электроэнергетический дивизион «Росатома») началось применение усовершенствованного вида ядерного топлива. В активную зону поэтапно загружаются тепловыделяющие сборки (ТВС) с пониженным обогащением урана-235 и меньшим содержанием оксида эрбия.

«В уран-эрбиевом топливе, которое мы используем с середины 2000-х годов, обогащение по урану-235 – 2,8%, массовое содержание оксида эрбия, служащего выгорающим поглотителем нейтронов, – 0,6%, – рассказал заместитель главного инженера Смоленской АЭС Анатолий Карпинский. – Необходимость в изменении состава топлива возникла в связи с выполнением на энергоблоке работ по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки в целях повышения безопасности и продления сроков эксплуатации энергоблока. Решение об оптимизации состава топлива: обогащение по урану-235 – 2,7%, содержание эрбия – 0,35% - принято по итогам независимых расчетных исследований НИКИЭТ, Курчатовского института и ВНИИАЭС».

Перед загрузкой ТВС проведен анализ различных режимов работы реакторной установки, разработано обоснование ядерной и радиационной безопасности при обращении с новым видом топлива, аттестованы новые программные средства, их стендовые испытания выполнены с участием специалистов отдела ядерной безопасности и надежности и цеха тепловой автоматики и измерений, получены изменения в условия действия лицензии на эксплуатацию энергоблока №1.



Расчеты показали, что новый вид топлива позволит скомпенсировать изменения нейтронно-физических параметров активной зоны, возникших после ремонта графита, обеспечить оптимальные условия для дальнейшей эксплуатации, поддержать параметры управляемости и самозащищенности реакторной установки. Применение оптимизированных ТВС направлено на повышение уровня безопасности и улучшение технико-экономических показателей работы энергоблока.



По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, базовым условием устойчивого развития отрасли является технологический суверенитет. В условиях глобального энергоперехода именно ядерные технологии способны гарантировать стабильную базовую генерацию, свободную от углеродного следа. Внедрение на Смоленской АЭС оптимизированного топлива, изготовленного на Машиностроительном заводе в Электростали (АО «МСЗ», предприятие Топливного дивизиона «Росатома») – прямое воплощение этого курса.

«Модернизация действующих энергоблоков, включая переход на новый вид топлива, и продление сроков эксплуатации – это наш вклад в выполнение стратегической задачи, поставленной перед «Росатомом» президентом страны: увеличить долю атомной генерации в общем энергобалансе России до 25% к 2045 году. Мы последовательно повышаем надежность и эффективность оборудования, чтобы и впредь обеспечивать стабильное энергоснабжение регионов и создавать основу для долгосрочного развития отрасли», - отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

Анализ эксплуатации первой партии из 200 тепловыделяющих сборок, позволит обосновать полномасштабную загрузку на всех энергоблоках Смоленской АЭС и обеспечить возможность продления их эксплуатации до 50 лет.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, на улучшение качества жизни граждан.



Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 11 атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 33 энергоблока суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).



Смоленская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.



На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.