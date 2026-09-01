Накануне нового учебного года «Россети Юг» повысили надежность электроснабжения более 200 школ

В преддверии нового учебного года специалисты «Россети Юг» выполнили мероприятия для обеспечения безопасного и надежного электроснабжения более 200 общеобразовательных учреждений в регионах присутствия компании.

Энергетики проверили техническое состояние электроустановок и линий электропередачи (ЛЭП), стационарных ограждений, запирающих и заземляющих устройств, информационных знаков и плакатов на энергообъектах, находящихся вблизи учебных заведений. Особое внимание было уделено защищенности трансформаторных подстанций от проникновения сторонних лиц.

Специалисты филиала «Кубаньэнерго» выполнили ремонт на линиях электропередачи и комплектных трансформаторных подстанциях (КТП), обеспечивающих электроснабжение более 60 школ. В частности, выполнены работы по увеличению мощности образовательного учреждения в Темрюке с 80 до 150 кВт, установлена новая КТП для электроснабжения школы на 600 мест в станице Ленинградской. В Республике Адыгея в ауле Вочепший специалисты заменили четыре опоры и более трех километров неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) с улучшенными эксплуатационными характеристиками. В ауле Тахтамукай смонтировали 3,5 км провода и провели капитальный ремонт КТП, от которой обеспечивается электроэнергией местная школа.

В Волгоградской области проведены ремонт и техническое обслуживание энергообъектов для улучшения электроснабжения более 40 школ. Энергетики «Волгоградэнерго» заменили более 70 опор, порядка 1,5 км провода, провели капитальный ремонт и техническое обслуживание 12 трансформаторных подстанций. В Волгограде специалисты компании «Россети Юг – Волгоград» (АО «ВМЭС») отремонтировали трансформаторные подстанции, заменили провода на ЛЭП, обеспечивающих электроэнергий более 20 школ, гимназий и лицеев.

Специалисты «Ростовэнерго» провели ремонт энергооборудования, обеспечивающего электроэнергией порядка 20 школ в населенных пунктах Ростовской области. Заменили около четырех километров провода, 18 опор. В поселке Сеятель Северный Сальского района смонтировали 2,2 км нового СИП. В хуторах Чернeцов Красносулинского района и Веселая Бахмутовка Октябрьского района провели капитальный ремонт КТП, осуществляющих электроснабжение образовательных учреждений.

В Астраханской области выполнен комплекс ремонтных работ, что позволит обеспечить в течение всего учебного года надежное и качественное электроснабжение свыше 30 школ в населенных пунктах региона.

В Республике Калмыкия энергетики «Калмэнерго» заменили несколько опор и увеличили сечение провода на ЛЭП у школы № 1 в Городовиковском районе. В Сарпинском районе выполнили замену провода в поселке Коробкин и провели капремонт КТП, обеспечивающей электроэнергией образовательное заведение в поселке Шарнут.