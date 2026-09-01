Новинка от бренда EKF: кнопки управления и переключатели серии SB

Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, представляет кнопки управления и переключатели серии SB . Линейка предназначена для оперативного управления технологическими процессами и подходит для систем, где важны понятная логика работы, быстрый отклик и надежность при ежедневной эксплуатации.

Кнопки и переключатели серии SB используют в кнопочных постах, вводно-распределительных устройствах, системах автоматического включения резерва, на станциях управления электроприводами и в другом промышленном оборудовании.

В серии представлены плоские и выступающие кнопки, модели с фиксацией и без фиксации, варианты с подсветкой, грибовидные кнопки, кнопки «Пуск-Стоп», а также переключатели на два и три положения. В зависимости от исполнения доступны контактные схемы 1NO, 1NC, 1NO + 1NC, 2NO и 2NC. Это позволяет подобрать решение для разных сценариев управления.

Серия SB рассчитана на длительную эксплуатацию. Электрическая износостойкость устройств составляет 500 000 циклов, механическая износостойкость ‒ 1 000 000 циклов.

Продукция соответствует ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, устанавливающему требования к аппаратуре управления и коммутационным элементам.