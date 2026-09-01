Системный оператор разработал проект СиПР ЭЭС России на 2027–2032 годы

Системный оператор разработал проект схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС России) на 2027–2032 годы, который содержит данные о фактическом состоянии электроэнергетики и планы по ее развитию.

В соответствии с проектом СиПР прогноз потребления электрической энергии по ЕЭС России предполагает его увеличение к 2032 году до 1 301 828 млн кВт·ч, максимум потребления мощности увеличится до 190 265 МВт, среднегодовые темпы прироста потребления электрической энергии и максимума потребления мощности относительно 2025 года составят 1,87% и 2,19% соответственно.

Прогноз потребления электрической энергии по технологически изолированными территориальным энергосистемам (ТИТЭС) предполагает его увеличение к 2032 году до 18 515 млн кВт·ч, сумма собственных максимумов потребления мощности увеличится до 2 777 МВт, среднегодовые темпы прироста потребления электрической энергии и максимума потребления мощности относительно 2025 года составят 2,14% и 2,22% соответственно.

Объем вывода из эксплуатации генерирующего оборудования электростанций ЕЭС России и ТИТЭС (в том числе под замену новым оборудованием) в период 2027–2032 годов составит:

АЭС – 4 417 МВт;

ТЭС – 3 130,9 МВт.

Объем вводов в эксплуатацию генерирующего оборудования электростанций в период 2027 – 2032 годов составит 22 072,9 МВт, в том числе:

АЭС – 5 000,0 МВт;

ТЭС – 10 868,4 МВт (7 356,4 МВт на газе, 3 085,0 МВт на угле и 427,0 МВт на прочих видах топлива);

ГЭС и ГАЭС – 1 023,5 МВт;

СЭС и ВЭС – 4 831 МВт.

Планируемое увеличение установленной мощности, связанное с реконструкцией и модернизацией генерирующего оборудования в период 2027 – 2032 годов составит 574,9 МВт.

Суммарная установленная мощность электростанций ЕЭС России и ТИТЭС с учетом прогнозируемой динамики установленной мощности действующих электростанций и указанного объема вводов в эксплуатацию нового генерирующего оборудования к 2032 году составит 275 002,2 МВт, в том числе: по ЕЭС России – 269 567,1 МВт, по ТИТЭС – 5 435,1 МВт.

С учетом указанных изменений структура установленной мощности ЕЭС России и ТИТЭС до 2032 года в целом сохранится при незначительном снижении доли тепловых электростанций (с 65,84% в 2025 году до 64,54% в 2032 году) и увеличении доли солнечных и ветровых электростанций (с 2,18% в 2025 году до 4,4% в 2032 году).

Реализация запланированных мероприятий по развитию генерирующих мощностей и электрических сетей позволит обеспечить надежное функционирование энергосистем с учетом прогнозируемого роста потребления электрической энергии и мощности.

Проект документа направлен на рассмотрение в федеральные и региональные органы исполнительной власти Российской Федерации.