Сколько на самом деле стоит кабельщик и почему дело не только в зарплате?

01 сент. 2026, 13:02
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
RusCable.Ru
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Зарплаты в кабельной промышленности росли несколько лет подряд, но кабельные заводы подошли к пределу, когда повышать ставки без изменений в производстве становится всё сложнее. Выпуск снижается, маржа остаётся низкой, а редких операторов, наладчиков и технологов по-прежнему не хватает.

Сколько сегодня предлагают специалистам кабельного бизнеса? Почему незакрытая вакансия иногда обходится дороже высокой зарплаты? И как производительность помогает предприятию платить людям больше, не увеличивая себестоимость продукции?

В новом аналитическом материале RusCable.Ru разбираем открытые вакансии, зарплатные диапазоны, отраслевую статистику и опыт. А главное, пытаемся понять, какая гонка ждёт кабельный бизнес после зарплатной.

Читайте новую статью "Зарплатная гонка закончилась. А у кабельщиков?" по подписке RusCable Плюс

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