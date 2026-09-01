ТОМСККАБЕЛЬ расширяет номенклатуру продукции для взрывоопасных зон

Завод «Томсккабель» развивает производство специализированной кабельной продукции, предназначенной для эксплуатации на объектах с повышенными требованиями к промышленной безопасности.

Предприятие выпускает востребованные кабели:

Контрольные

Силовые

Монтажные

разработанные специально для применения в электроустановках во взрывоопасных средах.

Назначение и область применения

Номенклатура изделий ориентирована на предприятия ключевых отраслей отечественной промышленности:

Нефтегазодобывающий и нефтеперерабатывающий сектор;

Химические и нефтехимические производства;

Горнодобывающая промышленность и подземные выработки;

Объекты энергетики и транспорта.

Кабели используются для неподвижного присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов распределительных устройств, а также для передачи и распределения электроэнергии в сложных производственных условиях.

Технические особенности и преимущества

Продукция отвечает жестким нормативным требованиям и стандартам безопасности: