ТОМСККАБЕЛЬ расширяет номенклатуру продукции для взрывоопасных зон
01 сент. 2026, 14:45
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Завод «Томсккабель» развивает производство специализированной кабельной продукции, предназначенной для эксплуатации на объектах с повышенными требованиями к промышленной безопасности.
Предприятие выпускает востребованные кабели:
- Контрольные
- Силовые
- Монтажные
разработанные специально для применения в электроустановках во взрывоопасных средах.
Назначение и область применения
Номенклатура изделий ориентирована на предприятия ключевых отраслей отечественной промышленности:
- Нефтегазодобывающий и нефтеперерабатывающий сектор;
- Химические и нефтехимические производства;
- Горнодобывающая промышленность и подземные выработки;
- Объекты энергетики и транспорта.
Кабели используются для неподвижного присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов распределительных устройств, а также для передачи и распределения электроэнергии в сложных производственных условиях.
Технические особенности и преимущества
Продукция отвечает жестким нормативным требованиям и стандартам безопасности:
- Конструктивная надежность: Специальные конструктивные исполнения (включая герметизацию межжильного пространства) предотвращают продольное распространение пламени и перенос газов или паров взрывоопасных смесей по кабельным магистралям.
- Вариативность исполнения: Линейка включает кабели с медными и алюминиевыми жилами, с различными типами пластмассовой и резиновой изоляции (в том числе не содержащие галогенов индексы -HF, с пониженным дымо- и газовыделением -LS), а также бронированные и экранированные модификации для защиты от электромагнитных помех.
- Устойчивость к внешним факторам: Возможность эксплуатации в различных климатических условиях (включая хладостойкие исполнения) и стойкость к механическим нагрузкам при стационарной прокладке.