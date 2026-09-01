ТОМСККАБЕЛЬ расширяет номенклатуру продукции для взрывоопасных зон

01 сент. 2026, 14:45
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Источник:
ООО Томсккабель
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Завод «Томсккабель» развивает производство специализированной кабельной продукции, предназначенной для эксплуатации на объектах с повышенными требованиями к промышленной безопасности.

Предприятие выпускает востребованные кабели:

  • Контрольные
  • Силовые
  • Монтажные

разработанные специально для применения в электроустановках во взрывоопасных средах.

Назначение и область применения

Номенклатура изделий ориентирована на предприятия ключевых отраслей отечественной промышленности:

  • Нефтегазодобывающий и нефтеперерабатывающий сектор;
  • Химические и нефтехимические производства;
  • Горнодобывающая промышленность и подземные выработки;
  • Объекты энергетики и транспорта.

Кабели используются для неподвижного присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов распределительных устройств, а также для передачи и распределения электроэнергии в сложных производственных условиях.

Технические особенности и преимущества

Продукция отвечает жестким нормативным требованиям и стандартам безопасности:

  • Конструктивная надежность: Специальные конструктивные исполнения (включая герметизацию межжильного пространства) предотвращают продольное распространение пламени и перенос газов или паров взрывоопасных смесей по кабельным магистралям.
  • Вариативность исполнения: Линейка включает кабели с медными и алюминиевыми жилами, с различными типами пластмассовой и резиновой изоляции (в том числе не содержащие галогенов индексы -HF, с пониженным дымо- и газовыделением -LS), а также бронированные и экранированные модификации для защиты от электромагнитных помех.
  • Устойчивость к внешним факторам: Возможность эксплуатации в различных климатических условиях (включая хладостойкие исполнения) и стойкость к механическим нагрузкам при стационарной прокладке.
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Томсккабель
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