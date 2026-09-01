В Крыму разработали систему мобильной связи на глубинах до 2 км

Систему подземной мобильной связи, которая может работать на глубинах до 2 км, разработали и испытали ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского и регионального отделения Русского географического общества (РГО). Она может пригодиться шахтерам для вызова экстренной помощи, сообщил ТАСС руководитель Крымского регионального отделения РГО, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, заслуженный географ РФ Геннадий Самохин.

Ранее Самохин сообщал ТАСС, что мониторинговые онлайн-станции, разработки ученых Крымского федерального университета и РГО, были установлены в августе этого года в пещере Крубера в Абхазии на глубине более 2 км. По ним в режиме реального времени можно отслеживать изменения температуры и концентрации углекислого газа.

"Мобильная связь, которую мы разработали, поможет шахтерам под землей для экстренных вызовов. Прокладывается оптико-волоконный кабель, к телефону, обычному мобильному, выдается приставка, своеобразный роутер. Можно разговаривать на любой глубине. Такого в мире никто, насколько я знаю, не делает", - рассказал Самохин.

По его словам, работа аппаратуры успешно зарекомендовала себя в пещере Крубера, был организован сеанс связи по мобильному телефону с глубины 2 км. Также для шахтеров подойдут и сами онлайн-станции с датчиками температуры и газоанализаторами, которые смогут оперативно сообщать об утечке газа.

В августе 2024 года экспедиция Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ), Крымского отделения РГО и Российского союза спелеологов, которой руководил Самохин, получила новые данные о глубине пещеры Крубера, которая оказалась на 25 м глубже и вернула статус самой глубокой пещеры в мире (2 224 м). Ученые провели на дне пещеры 10 дней.

В августе 2025 года Роскосмос к 180-летию Русского географического общества организовал уникальный телемост между Международной космической станцией и пещерой Крубера.