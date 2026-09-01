В СНТ «Вертолетчик» обновили линию электропередачи для 140 домовладений

Более 450 жителей СНТ «Вертолетчик» в Наро-Фоминском городском округе получили обновленную линию электропередачи. Работы позволили повысить качество подачи электроэнергии для порядка 140 частных домовладений. Энергетики также обновили подключения отдельных потребителей на территории садового товарищества.

Специалисты «Мособлэнерго» в конце августа завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи, которая проложена от трансформаторной подстанции № 610490. На участке протяженностью 1,1 километра энергетики полностью заменили линию, выполнили монтаж трех вводов в дома, заменили восемь устройств заземления, а также переподключили 49 потребителей.

Ранее линия находилась в эксплуатации длительное время и требовала обновления. После замены оборудования сеть стала лучше подготовлена к воздействию погодных условий и сезонным нагрузкам. Обновление линии также помогает снизить риск перепадов напряжения в домах жителей СНТ.

«Обновление воздушной линии в «Вертолетчике» — это комплексная работа, которая затронула почти полтораста частных домов, где проживают более четырехсот пятидесяти человек. Энергетики переложили более километра провода, установили новые вводы, заземления и переключили десятки абонентов на обновленную сеть. Старая линия отслужила своё и часто давала просадки, а новая рассчитана на современные нагрузки — от освещения до мощных нагревательных приборов. Мы создали для садового товарищества питающую основу, которая работает стабильно и не требует частых вмешательств, что особенно ценно в условиях загородной жизни», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Благодаря проведенным работам жители СНТ «Вертолетчик» смогут пользоваться освещением, бытовой техникой и другим электрооборудованием через обновленную линию электроснабжения.