Александр Новак открыл образовательное пространство «Климатическая техника» в НИУ «МЭИ»

1 сентября 2026 года заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак торжественно открыл новое образовательное пространство «Климатическая техника» Института энергоэффективности и водородных технологий НИУ «МЭИ». Пространство создано совместно с компанией «ВЕЗА» и включает отремонтированную учебную аудиторию для занятий по специальным дисциплинам кафедры, а также учебно-научную лабораторию, оснащённую современным оборудованием для систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения.

В состав лаборатории входят центральный кондиционер ВЕРОСА-600 премиального сегмента, компрессорно-конденсаторные блоки МАКК 310, обеспечивающие подготовку жидкого хладагента для фреоновых систем, шкаф управления оборудованием и регулирующий узел «Вектор», включающий трубопроводную обвязку, запорную и защитную арматуру, насосное оборудование и контрольно-измерительные приборы. Комплекс предназначен как для обучения студентов, так и для проведения научных исследований в области теплообменного оборудования климатической техники.

«Открытие образовательного пространства «Климатическая техника» — важное событие для развития кадрового потенциала отечественной энергетической и инженерной отрасли. Совместная работа НИУ «МЭИ» и компании «ВЕЗА» наглядно демонстрирует эффективный формат взаимодействия науки, образования и реального сектора экономики: студенты получают доступ к передовому оборудованию и могут осваивать технологии, востребованные на предприятиях страны. Уверен, что эта площадка станет значимым вкладом в подготовку специалистов, обеспечивающих технологическую устойчивость и развитие инфраструктуры России», — отметил на открытии образовательного пространства заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

В церемонии открытия также приняли участие почётные гости университета — коммерческий директор «ВЕЗА» Андрей Дерепасов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, президент Ассоциации «ЭРА России» Аркадий Замосковный, первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ПАО «Россети» Андрей Муров, председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий,, а также представители компаний-партнёров университета.

«Сегодня мы открыли пространство, которое продолжает традиции МЭИ как центра инженерной подготовки и научных разработок. Новое оборудование от «ВЕЗА» позволяет не только обучать студентов по самым современным стандартам, но и вести исследования, востребованные отраслью. Благодарю компанию «ВЕЗА» за многолетнее партнёрство и вклад в развитие образовательной инфраструктуры университета», — прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Компания «ВЕЗА» сотрудничает с НИУ «МЭИ» более 20 лет — многие выпускники университета работали и продолжают работать в компании. Установка современного оборудования создаёт задел для новых научных исследований и укрепляет практическую подготовку студентов по профилю энергоэффективных инженерных систем. ООО «ВЕЗА» основано в 1995 году и является крупнейшей компанией на российском рынке промышленной и гражданской вентиляции и кондиционирования, единственным в России предприятием полного технологического цикла производства вентиляционных агрегатов, холодильного оборудования и другой климатической техники.​​