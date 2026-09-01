Мост через Оку готов почти на треть

Готовность нового моста через Оку в Рязани, который возводит Нацпроектстрой, достигла 31%. Почти 600 специалистов рязанского филиала «ДиМ» Мостоотряд-22 ведут работы в круглосуточном режиме на двух берегах реки. В них задействованы более 100 единиц специальной техники.

На правом берегу Оки завершены работы по сооружению 11 опор, строители монтируют железобетонные балки длиной 33 м эстакадной части моста. Ведется укрупнение металлического пролетного строения на стапеле для будущей надвижки. На стройплощадку уже доставлено более половины металлоконструкций (1854 т из 3700 т).

В русле реки началось бурение под свайное основание ближайшей к правому берегу опоры №14, скважина под первую сваю уже пробурена. С левого берега специалисты строят временный рабочий мост для сооружения опоры №15. На левом берегу мостовики продолжают работы по сооружению опор и ведут монтаж балок, а дорожные строители возводят насыпи на подходах к мосту.

Общая длина искусственного сооружения с подходами 5,8 км, длина мостового перехода – 1,1 км. У него будет 28 опор – 26 береговых и 2 русловых; полностью готовы 18 опор. В общей сложности строители уложили более 23 тысяч кубометров бетона. Новый мост через Оку примет на себя транспортные потоки с действующего Солотчинского моста, построенного Мостоотрядом-22 в 70-е годы XX века.