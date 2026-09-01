«Россети Северный Кавказ» заменили в Дагестане почти 90 км провода на современный самонесущий изолированный

01 сент. 2026, 17:15
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» с начала 2026 года заменили на линиях электропередачи (ЛЭП) 0,4–10 кВ 89 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП).

СИП – современный провод российского производства, устойчивый к сложным погодным условиям: он исключает короткие замыкания при перехлестах во время ветра и попадании сторонних предметов, не подвержен интенсивному обледенению. Монтаж современного провода позволит энергетикам повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, снизить риск травматизма среди населения в случае нарушения правил электробезопасности, исключить возможность незаконного подключения к ЛЭП.

До конца текущего года специалисты заменят на линиях электропередачи еще 288 км неизолированного провода на СИП. Работы предусмотрены Программой ремонта энергообъектов филиала «Дагэнерго» на 2026 год. 

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