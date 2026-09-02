АО «Транснефть – Верхняя Волга» провело встречи со студентами и школьниками в День знаний в Нижегородской области

02 сент. 2026, 15:30
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
АО Транснефть - Верхняя В...
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Специалисты АО «Транснефть – Верхняя Волга» в День знаний провели профориентационные встречи со студентами и школьниками Нижегородской области.

В Анкудиновской школе Нижнего Новгорода представитель отдела кадров предприятия встретился с учащимися 9-10 классов. Участниками мероприятия стали около 60 ребят. Встреча была направлена на популяризацию инженерных и рабочих специальностей, востребованных в промышленном секторе региона. Школьникам рассказали о возможностях трудоустройства на предприятие, действующих программах стажировок и наставничества. Особый интерес у ребят вызвала информация о корпоративном обучении и условиях поступления в Канашский транспортно-энергетический техникум, который является базовым учебным заведением для компании. В завершении встречи учащиеся закрепили знания о рабочих профессиях трубопроводного транспорта в профориентационной викторине «Шаг в профессию».

Специалисты Горьковского районного нефтепроводного управления стали почетными гостями на торжественной линейке в Кстовском нефтяном техникуме имени Б.И. Корнилова. Они поздравили студентов с началом учебного года и рассказали о карьерных перспективах работы в АО «Транснефть – Верхняя Волга».

Сотрудничество с учебными заведениями является одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия. Это позволяет готовить квалифицированные кадры с учетом потребностей компании.

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