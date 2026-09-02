ЧЗЭО поставил ИБП для Суксунского оптико-механического завода

ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) изготовил и отгрузил источник бесперебойного питания (ИБП) для электроснабжения новых производственных мощностей ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (СОМЗ). Оборудование обеспечит стабильное и надежное питание технологических линий, задействованных в выпуске средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Суксунский завод известен на российском рынке как один из ведущих разработчиков и производителей СИЗ. Под торговой маркой РОСОМЗ выпускается более 1000 видов продукции: защитные очки, каски, противошумные наушники, средства защиты органов дыхания. Производство такого широкого ассортимента требует безупречной работы высокотехнологичных станков и испытательных стендов — от их стабильного электропитания напрямую зависят точность изготовления изделий и безопасность людей.

«Крупные предприятия часто сталкиваются с проблемой нестабильного качества электроэнергии. Она может быть вызвана разными причинами: включением или переключением мощных потребителей электроэнергии, износом сетевой инфраструктуры, может произойти обрыв линий электропередач во время грозы. Избежать аварийных остановок из за скачков напряжения позволяют ИБП Авион. При этом для наших Заказчиков важно, чтобы оборудование было готово к быстрой интеграции в существующие системы управления и не требовало сложной доработки или специализированного монтажа», — рассказывает Руководитель проектов ЧЗЭО Вадим Сафаров.

На «Суксунский оптико-механический завод» ЧЗЭО отгрузил ИБП серии Aвион МН мощностью 30 кВА. ИБП построен по схеме онлайн (двойного) преобразования, что обеспечивает полное подавление высоковольтных импульсов, защиту от короткого замыкания, перегрузок, электромагнитных и радиопомех. Входное напряжение 380 В.

В составе используются необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Подключаемые АКБ рассчитаны на напряжение 12 В постоянного тока. ИБП Aвион МН поддерживает протокол передачи данных Modbus TCP и может быть интегрирован в АСУ ТП предприятия. Оборудование рассчитано на работу на высоте до 3000 м над уровнем моря. При высоте более 1000 м предусмотрена коррекция номинальной мощности (снижение на 1% на каждые 100 м). Степень защиты – IP21.

«Данный ИБП удобен и прост в эксплуатации, у него «отзывчивое» управление за счет интуитивно понятного, не перегруженного интерфейса. Нет ничего, чтобы мешало контроллеру управлять силовыми элементами», — отмечает инженер технического маркетинга ЧЗЭО Кирилл Матвиенко.

Также в поставку вошли два шкафа низковольтного комплектного устройства НКУ ЩО 70 Алион. Климатическое исполнение и категория размещения УЗ. Форма внутреннего разделения 2b.

Отметим, что ранее специалисты ЧЗЭО выполнили модернизацию трансформаторной подстанции ОАО «СОМЗ». Подробнее об этом читайте здесь.

Смотрите видео о поставке ИБП на СОМЗ