Как ИИ помогает раскрывать потенциал клиентской базы: «Электрорешения» поделилась секретами на AI Growth Days в Екатеринбурге

На конференции AI Growth Days в Екатеринбурге Роман Бацкалевич, руководитель отдела интернет-маркетинга компании «Электрорешения» (бренд EKF), рассказал аудитории о том, как инструменты искусственного интеллекта помогают по-новому работать с клиентской базой и находить точки роста в продажах.

В докладе прозвучал ответ на важный для бизнеса вопрос: как не терять возможности уже существующей базы клиентов. Отсутствие системной работы с клиентской базой приводит к тому, что она не приносит деньги и со временем перестает работать на компанию. А в худшем случае — работает на конкурентов.

Роман отметил несколько вызовов, с которыми сегодня сталкивается рынок. Среди них: перегрев рекламных аукционов в каналах связи с клиентами, удлинение цикла сделки, снижение платежеспособного спроса, рост доли некачественных заявок и дополнительные затраты на их обработку. На этом фоне качественная работа с текущими клиентами становится еще важнее.

Спикер обратил внимание на причины, по которым компании не реализуют потенциал действующей базы. Часто продажа ограничивается только тем запросом, с которым клиент пришел. В результате упускаются возможности для cross-sell и up-sell. Для этого есть несколько причин: менеджеру не хватает времени на аналитику перед звонком, технической экспертизы для свободного диалога, а при широкой номенклатуре продуктов и сложных требованиях клиента закрыть всю потребность за один разговор бывает непросто.

В качестве решения был представлен ИИ-инструмент, который помогает готовить отчеты по развитию клиентов. В таких отчетах собраны задачи для менеджера, рекомендации по коммуникациям, возможные сценарии разговора и последующие шаги. Для работы используются ИНН клиента, история отгрузок, информация о лицах, принимающих решения, а также контекст взаимодействия с клиентом. Это комплексный инструмент, в котором объединены ИИ-агенты, платные сервисы, аналитика и практическая экспертиза в продажах.

В компании «Электрорешения» уже есть несколько успешных кейсов, когда ИИ помог увеличить счет. Например, один из клиентов оформил первичный заказ на 95 тысяч рублей, а уже через четыре часа после дополнительной проработки купил продукцию на 641 тысячу. Спустя месяц последовали новые заказы еще на 752 тысячи рублей. В другом примере постоянный клиент, который обычно размещал около трех заказов в год на общую сумму 460 тысяч рублей, после анализа и целевой коммуникации сделал заказ примерно на 300 тысяч, а затем в течение нескольких месяцев оформил еще несколько заказов на 760 тысяч рублей.

Еще один показательный кейс касался лояльного бренду клиента. Его оборот составлял около 7,1 млн рублей в год, а за период с января 2025 по февраль 2026 года достиг 8,4 млн рублей. После подключения менеджеров собственного интернет-магазина с марта 2026 года по настоящее время — за 5,5 месяца — объем продаж составил 11,5 млн рублей.

В своем выступлении Роман подчеркнул, что ИИ сегодня может быть не абстрактной технологией, а рабочим инструментом для решения реальных бизнес-задач — особенно там, где важно не просто привлекать новых клиентов, а лучше понимать существующих и точнее работать с их потребностями.