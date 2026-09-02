Московские компании поборются за победу в премии «Экспортер года»

Московские предприятия вошли в специальную номинацию Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России — 2026». В категории представлены 11 компаний. Проголосовать за них можно до 20 сентября. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина город помогает промышленникам выходить на зарубежные рынки. Предпринимателей сопровождают на всех этапах: от разработки стратегии до переговоров с партнерами. Центр “Моспром” организует для компаний бизнес-миссии и деловые встречи с контрагентами из других стран. Благодаря такой поддержке столичные разработки становятся востребованными во всем мире», — добавил Максим Ликсутов.

Победителя в специальной номинации выберут зрители открытым голосованием. Ознакомиться с подробными описаниями и поддержать столичного производителя можно на сайте. Победителя объявят 22 сентября в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Среди претендентов — предприятия, работающие в разных сферах: от высоких технологий до легкой промышленности. Например, в голосовании представлена компания «Моторика», которая разрабатывает уникальные бионические протезы. Кроме того, москвичи смогут проголосовать за производителя жизненно важных лекарственных препаратов «Биннофарм». В списке номинантов также крупнейший российский кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры».

Помимо этого, за победу поборются производитель экипировки для полярников Arctic Explorer, разработчик интеллектуальных ИТ-решений «Позитив Текнолоджиз», бренд «Наша Батарейка» и другие.

Московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предоставляет целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Работает также цифровая платформа «Мой экспорт» («Госуслуги ВЭД»): на ней можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.