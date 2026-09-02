Подземный переход к парку Победы в Волгограде спроектируют почти за 18 млн рублей Источник: https://rostender.info/news/2026090205

Администрация Волгограда объявила поиск подрядчика для подготовки проектной документации по строительству нового подземного пешеходного перехода, сообщает портал RosTender.info. Объект разместят под проспектом имени В. И. Ленина в Центральном районе, чтобы обеспечить комфортный и безопасный доступ горожан к парку Победы.

Победитель конкурса выполнит комплекс инженерных изысканий, а также разработает полный пакет проектной и рабочей документации. Финансирование выделят из городского бюджета, на эти цели направили 17,9 миллиона рублей.

Согласно условиям контракта, проектировщик обоснует оптимальные сроки возведения объекта, опираясь на действующие строительные нормы и правила. Прием заявок от потенциальных исполнителей продлится до 16 сентября 2026 года.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.