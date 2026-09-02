Полимерные колодцы Группы ПОЛИПЛАСТИК в экспозиции Минпромторга России На ВЭФ 2026

Образец кабельного полимерного колодца на стенде Минпромторга России представляет промышленный потенциал Хабаровского края на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

Полимерные колодцы применяют при строительстве систем водоотведения, водоснабжения и укладке сетей электроснабжения. Такие изделия Группа ПОЛИПЛАСТИК проектирует и изготавливает под конкретные задачи каждого проекта.

Хабаровский трубный завод сегодня – единственный на территории Дальнего Востока высокооснащенный производственный комплекс по выпуску полимерных колодцев. Для их изготовления необходимы большие площади, современное оборудование, высококвалифицированный инженерно-конструкторский персонал.

Мощности ХТЗ позволяют выпускать до 50 тонн колодцев в месяц. В зависимости от условий проекта изделия изготавливаются диаметром до 3,5 метров, высотой до 8 метров и могут иметь до 270 патрубков для подключения труб.

В 2026 году на заводе выпущено 650 колодцев и емкостей для систем кабелезащиты, а также водоснабжения и водоотведения.

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