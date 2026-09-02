RusCable.Ru обновил главную страницу: привычный портал стал современнее и удобнее

Главная страница RusCable.Ru получила новое оформление. Команда разработчиков сохранила узнаваемую структуру крупнейшего отраслевого портала, но пересобрала её под современное потребление информации: с понятной визуальной иерархией, адаптивной версткой и большим вниманием к собственному контенту, экспертам и рабочим отраслевым данным.

За годы работы RusCable.Ru превратился в большую информационную систему, где ежедневно обновляются новости компаний и отрасли, котировки, аналитика, интервью, форум, статьи, мероприятия, сервисы, каталоги и видео. И со временем перед главной страницей возникла новая задача: уже недостаточно просто показать пользователю, сколько информации есть на портале. Важно помочь ему быстрее понять, что действительно заслуживает внимания именно сейчас и куда идти дальше. Именно эта логика стала основой обновления.

Разработчики сознательно не стали полностью менять визуальный язык RusCable. Сохранились фирменные синий и оранжевый цвета, знакомая навигация, привычная насыщенность профессиональной информацией и основные разделы. При этом изменилась сама логика их представления. Если раньше на главной одновременно существовало большое количество самостоятельных блоков, которые визуально конкурировали между собой, то теперь появилась более понятная иерархия: сначала читатель видит главные события и новостную повестку, затем рынок и котировки, редакционные материалы, экспертов, интервью, форум, статьи и другие направления портала.

Верхняя часть страницы при этом осталась узнаваемой для постоянных пользователей RusCable, но стала аккуратнее и понятнее. В новостной части теперь две основные ленты — «Лента» и «От редакции», а от отдельного списка «Популярное» решили отказаться. Зато гораздо заметнее стали данные, которые непосредственно влияют на работу кабельного бизнеса. Котировки металлов и валют выведены в хорошо видимую часть главной страницы, поэтому стоимость меди, алюминия, валютные показатели и их динамику теперь можно увидеть практически сразу после новостного блока.

Больше пространства получили и свежие материалы RusCable Плюс. Для редакции это важное изменение: большие статьи, исследования и экспертные материалы больше не должны теряться среди множества информационных элементов. Собственный контент RusCable в целом стал заметнее — крупнее представлены интервью, фотографии экспертов и героев публикаций, а сама страница стала визуально живее.

Это важно не только с точки зрения дизайна. Кабельная промышленность — это не только предприятия, марки продукции, нормативные документы, сырьё и показатели рынка. Это ещё и люди, которые принимают решения, строят производства, внедряют технологии, спорят и определяют развитие отрасли. Новая главная делает этих людей заметнее, поэтому интервью и экспертный контент воспринимаются уже не как дополнительные разделы большого портала, а как полноценная часть профессионального медиа.

Отдельное внимание при обновлении получили и элементы профессионального сообщества RusCable. Форум на новой главной стал визуально динамичнее: заметнее аватары, сообщения пользователей, темы и сама активность внутри дискуссий. Для портала это принципиально, потому что за RusCable стоит не только редакция, но и большое профессиональное сообщество, которое годами накапливало знания, опыт и отраслевые связи. Главная страница теперь лучше показывает, что отрасль здесь не только читает новости, но и обсуждает их.

Часть разделов была объединена, чтобы снизить визуальную перегрузку и сделать структуру понятнее. Фото и видео теперь собраны в одном медиаблоке, по тому же принципу объединены сервисы и подкасты. Блоки «Статьи» и «Мероприятия» получили оформление, близкое к другим контентным разделам. В результате информации на RusCable меньше не стало, но сама страница воспринимается спокойнее и системнее: вместо множества отдельных элементов появились крупные смысловые зоны.

Главным техническим изменением команда разработки называет адаптивность новой главной. Раньше портал создавался прежде всего для большого экрана, а теперь одна и та же насыщенная информацией страница корректно перестраивается под компьютер, планшет и смартфон. Причём речь идёт не о простом уменьшении десктопной версии: блоки меняют расположение и собираются в последовательную ленту, которую удобно просматривать сверху вниз.

Для современного RusCable это особенно важно, потому что профессиональную информацию сегодня читают не только за рабочим компьютером. Новости открывают в дороге, на производстве, на выставке, между встречами, и очень часто — именно со смартфона. Поэтому адаптивность стала не просто техническим обновлением, а частью новой логики потребления отраслевого контента.

Обновление главной хорошо показывает и направление, в котором развивается сам RusCable. Портал остаётся большой отраслевой базой информации, но всё больше становится медиа, которое не просто собирает новости, а помогает ориентироваться в происходящем: понимать, что сегодня действительно важно для кабельного бизнеса, какие события способны изменить рынок, что происходит с сырьём, о чём спорят специалисты, какие решения принимают предприятия и кого из экспертов стоит услышать.

И, пожалуй, лучше всего разницу между двумя версиями можно описать так: старая главная показывала, сколько информации есть на RusCable. Новая помогает быстрее увидеть, что из этой информации важно именно сейчас. При этом RusCable остаётся узнаваемым. Задача обновления была не в том, чтобы сделать другой портал, а в том, чтобы сохранить привычный RusCable, сделать его удобнее и дать огромному объёму отраслевой информации более ясную и современную систему.