УНКОМТЕХ на межрегиональном форуме промышленного туризма в Кирове

В Кирове прошел Межрегиональный форум промышленного туризма. В нем среди более чем 60 предприятий-участников принял участие завод АО «Кирскабель».

На стенде были продемонстрированы возможности современного высокотехнологичного производства.

Здесь посетители смогли самостоятельно ознакомиться с силовыми кабелями на напряжение до 500 кВ, со специализированными проводами для воздушных линий, с медными и волоконно-оптическими решениями для структурированных кабельных сетей, телекоммуникационными шкафами и комплектующими и многим другим оборудованием под брендом Uncomline.

Особое внимание уделено кабелю с минеральной изоляцией для нагревательных секций ResFire. Это серьёзные вещи для промышленного электрообогрева, в том числе во взрывоопасных зонах.

И, конечно, огнестойкий кабель FRLS, предназначенный для эксплуатации в системах противопожарной защиты, аварийного освещения, эвакуации и оповещения, где требуется сохранять работоспособность при пожаре в течение заданного времени, — его характеристики можно было проверить прямо на стенде.

Почётными грамотами Минпромторга России и губернатора Кировской области отметили представителей АО «Кирскабель», внёсших значительный вклад в развитие промышленности региона:

Бабушкин Андрей Борисович – заместитель технического директора по оборудованию АО «Кирскабель»;

Хохрин Евгений Александрович – директор по логистике.

Была вручена благодарность за активное участие в XVI Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая прошла с 6 по 9 июля 2026 в Екатеринбурге:

Кину Дмитрию Вадимовичу – заместителю директора по маркетингу.