В Submarine Cable Almanac включили данные более чем о 500 кабельных системах

Submarine Telecoms Forum выпустил 58-е издание справочника Submarine Cable Almanac, содержащего сведения о действующих и проектируемых подводных кабельных системах. Об этом сообщила организация 31 августа 2026 года.

В обновлённое издание включены данные более чем о 500 национальных и международных системах. Объём справочника составляет 519 страниц. В него добавлены семь новых проектов: Aurora, ICS1, Narwhal 1, SHV-HK, Trans-Caspian Submarine Cable System, TELUS North Shore Submarine Cable и UGARIT 2.

Сведения ещё о 14 системах актуализированы. В их число вошли Asia Link Cable, AMX-1, Anjana, Asia United Gateway East, Barracuda, Bifrost, Candle, East Micronesia Cable System, Fastnet, MEDUSA, PASELA, SAEx SON East, SAEx SON West и SMAP.

Для каждой системы справочник содержит доступную информацию о статусе проекта, владельцах, маршруте и береговых станциях, протяжённости, количестве пар оптических волокон, проектной пропускной способности, поставщиках, подрядчиках, стоимости и планируемых сроках ввода в эксплуатацию.

По данным SubTel Forum, информация формируется на основе мониторинга открытых сообщений и сведений, поступающих от участников отрасли. Картографические материалы и пространственный анализ выполняются с использованием ArcGIS Pro.