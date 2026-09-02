В якутских поселках Сангар и Усть-Куйга введены два гибридных энергокомплекса

На полях Восточного экономического форума состоялся торжественный пуск автоматизированных гибридных энергокомплексов в посёлках городского типа Сангар и Усть-Куйга Республики Саха (Якутия). Суммарная мощность двух новых объектов генерации составляет 12,9 МВт, включая 3 МВт солнечных модулей. Расчетная ежегодная экономия дизельного топлива превысит 1500 тонн, что составляет до 34% от текущего потребления.

Общий объем инвестиций «Хевел Энергосервис» составил 1,6 млрд рублей. Комплексы построены в рамках энергосервисных контрактов с «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро).

В составе АГЭК Сангар работают дизель-генераторные установки мощностью 6,3 МВт, солнечная электростанция 2 МВт и система накопления энергии мощностью 1 МВт и ёмкостью 1 МВт*ч. Комплекс обеспечивает электроэнергией три тысячи жителей и двадцать социально-значимых объектов инфраструктуры поселка. Современная автоматизированная система управления отдает приоритет солнечной генерации, что позволяет при максимальной солнечной активности работать без подключения дизелей до 8 часов в сутки.

Энергокомплекс Усть-Куйга включает в себя дизель-генераторные установки мощностью 2,12 МВт, солнечную электростанцию 1 МВт и систему накопления энергии мощностью 0,5 МВт и ёмкостью 0,5 МВт*ч. Помимо энергоснабжения жителей и социальной инфраструктуры, комплекс обеспечивает энергией логистический узел, необходимый для освоения Кючусского кластера месторождений полезных ископаемых.