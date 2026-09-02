«Росатом Возобновляемая энергия» построит сборочное производство элементов ветроустановок в Амурской области

АО «Росатом Возобновляемая энергия» приступило к проектированию сборочного производства в Амурской области. Завод будет осуществлять крупноузловую сборку гондол и ступиц для ветроэнергетических установок (ВЭУ) новой технологической платформы мощностью 4,5 МВт. На этот тип ВЭУ компания переходит в рамках развития своего портфеля технических решений. Оборудование предназначено для Успеновской и Платовской ветроэлектростанций, строительство которых планируется на Дальнем Востоке, а также для обеспечения последующих проектов «Росатома» в регионе.

Производственная программа завода составит порядка 72 комплектов в год (гондола и ступица). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2027 года. Завод будет построен с использованием технологий быстровозводимых конструкций, что позволит сразу выйти на проектную мощность.

На заводе будет создано 60 рабочих мест (40 рабочих и 20 инженерно-технических специалистов).

«Новое сборочное предприятие — важный шаг в локализации производства ветроэнергетических установок для дальневосточных проектов "Росатома". Его размещение непосредственно в Амурской области продиктовано логистикой, поскольку доставка крупногабаритных комплектов с действующего завода в Волгодонске на Дальний Восток обойдется дороже, чем сборка на месте. Размещение производства непосредственно на Дальнем Востоке позволит обеспечить стабильные поставки оборудования, создаст новые рабочие места и придаст дополнительный импульс развитию региона», — отметил генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.

Дивизион госкорпорации «Росатом» «Возобновляемая энергия» (управляющая компания – АО «Росатом Возобновляемая энергия») выступает интегратором проектов в ветроэнергетике, эффективно решая весь спектр задач, от проектирования ветроэнергетических станций (ВЭС) до их сервисного обслуживания. В Волгодонске на базе завода «Атоммаш» организовано производство ступиц, гондол, генераторов и систем охлаждения для ВЭУ мощностью 2,5 МВт. На сегодняшний день в эксплуатацию успешно введено свыше 1,3 ГВт ветроэнергетических мощностей, это десять ветроэнергетических станций на юге России. Всего до 2028 года «Росатом» планирует ввести в строй ветроэлектростанции общей мощностью порядка 2 ГВт (с учетом уже введенных мощностей), что позволит дивизиону стать одним из лидеров российского рынка ВИЭ.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40 %. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.