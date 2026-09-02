«Россети Северный Кавказ» установили новое экологичное коммутационное оборудование на подстанции в Карачаево-Черкесии

02 сент. 2026, 15:00
443
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» завершили монтаж экологичных вакуумных выключателей на подстанции 35/10 кВ в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии.

Теперь на питающем центре установлены семь единиц нового коммутационного оборудования российского производства взамен устаревших масляных выключателей.

Устройства обеспечивают защиту сети от перегрузок и коротких замыканий, при нештатных ситуациях оперативно локализуют участок повреждения, не допуская выхода из строя основного оборудования подстанции. 

Среди основных преимуществ вакуумных выключателей – отсутствие загрязнения окружающей среды, простота и удобство эксплуатации конструкции, высокая коммутационная износостойкость, пожаробезопасность.

Проведенные работы позволят повысить надежность электроснабжения около семи тысяч жителей и порядка 16 социально значимых учреждений Малокарачаевского района.

Работы выполнены в рамках Программы технического обслуживания и организации ремонтов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2026 год.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм