«Россети Центр» электрифицировали новые образовательные учреждения по нацпроекту «Молодежь и дети» в Белгородской области
Сотрудники филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» подключили к сетям школы, учреждения дополнительного образования и колледж в Белгородской области. Для образовательной сферы выделено около 1 МВт дополнительной энергетической мощности.
Работы выполнены в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети», а также государственной программы «Развитие образования» и регионального плана по модернизации социальной инфраструктуры. Обновленную электросетевую инфраструктуру получили музыкальная школа № 1 в Белгороде, Дмитриевская общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И. Н. Озерова в Шебекинском округе, Мясоедовская школа в Белгородском округе, а также Губкинский горно-политехнический колледж. На всех объектах завершены работы по монтажу сетей электроснабжения, установке шкафов учета и подаче электроэнергии. Использовано оборудование российского производства. Реализованные проекты стали важным этапом модернизации социальной инфраструктуры региона.
«Национальный проект «Молодежь и дети» задает долгосрочные ориентиры для развития системы образования и подготовки кадров. Их реализация требует комплексного планирования, в том числе со стороны электросетевого комплекса. К началу нового учебного года в Белгородской области мы обеспечили около 1 МВт дополнительной мощности для образовательных объектов, в том числе почти 600 кВт — для Губкинского горно-политехнического колледжа, создавая необходимые условия для дальнейшего развития современной образовательной инфраструктуры», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.