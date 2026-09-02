«Россети Центр» электрифицировали новые образовательные учреждения по нацпроекту «Молодежь и дети» в Белгородской области

Сотрудники филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» подключили к сетям школы, учреждения дополнительного образования и колледж в Белгородской области. Для образовательной сферы выделено около 1 МВт дополнительной энергетической мощности.

Работы выполнены в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети», а также государственной программы «Развитие образования» и регионального плана по модернизации социальной инфраструктуры. Обновленную электросетевую инфраструктуру получили музыкальная школа № 1 в Белгороде, Дмитриевская общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И. Н. Озерова в Шебекинском округе, Мясоедовская школа в Белгородском округе, а также Губкинский горно-политехнический колледж. На всех объектах завершены работы по монтажу сетей электроснабжения, установке шкафов учета и подаче электроэнергии. Использовано оборудование российского производства. Реализованные проекты стали важным этапом модернизации социальной инфраструктуры региона.