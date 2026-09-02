«Систэм Электрик» разработала специально для «СберСити» решение с серией ArtGallery

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, поставила комплексное решение для «СберСити» – нового района, который Сбер строит на западе Москвы. На территории площадью 461 га будут расположены жилые кварталы, офисы и вся необходимая инфраструктура. Жилье спроектировано на основе технологий умного дома и будет автоматически подстраиваться под потребности и образ жизни людей.

Для «СберСити» «Систэм Электрик» специально разработала уникальное решение, соответствующее выверенным интерьерным концепциям: дизайнерская серия розеток и выключателей ArtGallery в цвете «Черный шелк», а также сценарный выключатель для работы в системе умного дома на базе этой же линейки.

Серия ArtGallery создана специально для дизайнерских проектов: при разработке команда «Систэм Электрик» ориентировалась на лучшие образцы классической и современной живописи. Палитра основной серии ArtGallery насчитывает 12 оттенков, что позволяет подобрать идеальное цветовое решение. Изделия отмечены престижными премиями: «Лучший промышленный дизайн России 2023», BEST RUSSIAN DESIGN AWARDS 2024 и «Золотой Фотон 2025».

«Систэм Электрик» выпускает розетки и выключатели ArtGallery в Республике Марий Эл на собственном заводе «Потенциал» – одном из крупнейших предприятий по производству электроустановочных изделий в России и СНГ.

Для автоматизации помещений «СберСити» применяются комнатные термостаты серии SystemeRT, позволяющие самостоятельно выбирать комфортную температуру в помещении. Термостатами, розетками и выключателями «Систэм Электрик» также укомплектованы демонстрационные квартиры шоурума смарт-района, который является ведущим примером оформления экспозиций жилья бизнес-класса для многих застройщиков и активно посещается дизайнерами и архитекторами из различных регионов и стран.

Кроме этого, для распределения электроэнергии применяется модульное оборудование Dekraft, которым укомплектованы щиты квартирной автоматизации во всех кварталах будущего района.