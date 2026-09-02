День знаний для промышленников: Ян Анисов поделился опытом роботизации

В первый день осени за знаниями пришли не только школьники и студенты, но и промышленники — на форуме «Москва: территория промышленной роботизации». Генеральный директор «МОСИТЛАБ» Ян Анисов выступил на мероприятии в качестве эксперта и поделился практическим опытом «Москабельмет» в области цифровизации и промышленной роботизации.

1 сентября на площадке РАНХиГС прошел форум «Москва: территория промышленной роботизации». Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» национального проекта «Средства производства и автоматизации». Форум объединил руководителей и технических специалистов промышленных предприятий Москвы, производителей робототехники, разработчиков робототехнических комплексов, системных интеграторов и представителей институтов развития. Участники обсуждали практический опыт внедрения технологий и конкретные решения для производственных задач, а одним из ключевых направлений работы стал прямой диалог предприятий с разработчиками, производителями и интеграторами: компании обсудили свои потребности и возможные варианты автоматизации непосредственно с поставщиками технологий.

Генеральный директор «МОСИТЛАБ» Ян Анисов был приглашен на форум в качестве эксперта, чтобы представить опыт «Москабельмет» в области цифровизации и роботизации производства и показать, как современные технологические решения помогают повышать его эффективность.

Он отметил, что в «Москабельмет» цифровизация рассматривается не как внедрение отдельных решений, а как создание единого контура управления производством, который охватывает планирование, выполнение технологических операций, контроль качества и обратную связь. В этот контур уже входят система интеллектуального производственного планирования APS INFIMUM, промышленные роботы для подачи свинца и алюминия в плавильные печи, роботизированная раскладка изолированного сердечника в корзину пропитки, решения для автоматизированного контроля качества ПАК «СОКОЛ» и «АРОКИС». Следующим шагом станет дальнейшее развитие роботизации, в том числе реализация проекта «Робот-Бурлак».

Практические результаты подтверждают эффективность выбранного подхода. Например, срок окупаемости трех роботов, задействованных при подаче металла в печи, составляет порядка 1,5–1,8 года, а комплекса из двух роботов для раскладки изолированного сердечника — около 1,5 года.

«Москабельмет» продолжает делиться собственным опытом цифровизации и роботизации с промышленным сообществом. В Группе уверены, что открытый обмен практиками, технологиями и результатами помогает предприятиям быстрее находить эффективные решения, а всей отечественной промышленности — развиваться и повышать технологическую независимость.